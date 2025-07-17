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Израиль нанес авиаудары по Дамаску. Почему Сирия оказалась на грани очередного конфликта, несмотря на попытки новой власти стабилизировать страну? Разбор NYT

Пересказ текста The New York Times
Forbes

4 хв читання

Сирія Дамаск Ізраїль друзи /Getty Images

Последствия попадания израильских ракет по зданию Министерства обороны Сирии в Дамаске Фото Getty Images

16 июля Израиль нанес авиаудары по столице Сирии Дамаску после нескольких дней кровавых боев в южной провинции Сувейда. Гибель сотен людей, вмешательство США и хаос на границе – почему конфликт в Сирии снова обострился. Главное из материала NYT

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Израиль нанес авиаудары по столице Сирии Дамаску, повредив комплекс, где расположено Министерство обороны страны, и попав в район близ президентского дворца, по данным израильских военных и сирийских властей. Израильское правительство предупредило 16 июля, что интенсивность ударов будет расти, если сирийские войска не покинут регион вокруг города Сувейды – стратегически важной провинции вблизи Израиля и Иордании, пишет NYT. Израильские чиновники ранее заявляли, что хотят предотвратить закрепление любых вражеских сил в Сирии вблизи их границ.

Израильские истребители прорывали небо Дамаска ракетами в рабочий день, рассказывают сирийцы. «Мы были внутри министерства, когда произошел первый удар, – говорит сотрудник минобороны Абу Мусаб. – Потом был второй удар. Позже самолеты вернулись и нанесли еще четыре удара подряд. Под завалами до сих пор есть люди».

Сирия друзы Израиль конфликт /Getty Images

Двое вооруженных мужчин на фоне горящего автомобиля вблизи места столкновения между группировками друзов и бедуинов, 14 июля 2025 года, Сувейда, Сирия Фото Getty Images

Напряжение между Израилем и Сирией

Бомбардирование Израилем Дамаска произошло после нескольких дней кровавых столкновений между правительственными силами Сирии и оппозицией в южном регионе Сувейда, основном городе общины друзов, которую израильское правительство обязалось защищать. Друзы – это религиозно-этническая группа на Ближнем Востоке, исповедующая друзизм – монотеистическую религию, возникшую в XI веке на основе ислама, шиизма, гностических и неоплатонических учений.

Столкновения начались в воскресенье, 13 июля, после того, как вооруженные члены племени бедуинов напали и ограбили мужчину-друза на главной автомагистрали страны, сообщает Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека. Когда беспорядки усилились, правительство нового президента Сирии Ахмеда аль-Шары 14 июля направило в провинцию войска, говорят сирийские чиновники.

Из-за глубокого недоверия к новой власти часть друзских ополченцев в Сувейде считала, что правительственные силы пришли на помощь бедуинам и готовятся атаковать друзов, говорят лидеры друзских отрядов. Обострение напряженности между Израилем и сирийскими властями грозит сорвать осторожные попытки наладить более теплые отношения после десятилетий вражды.

Новый президент Сирии Ахмед аль-Шара – бывший лидер исламистских повстанцев – пытается стабилизировать страну после свержения режима диктатора Башара Асада в декабре 2024 года. Асад был преданным союзником Ирана и ярым врагом Израиля. Но свершившие его повстанцы за последние месяцы установили контакты с Израилем при посредничестве США, пытаясь снизить напряжение на границе стран.

Израиль война Дамаск Сирия /Getty Images

Израиль попал в комплекс, где расположено Министерство обороны Сирии, и в район близ президентского дворца Фото Getty Images

Шаткое перемирие

Последние бои стали самыми кровавыми в сирийской Сувейде за последние годы, пишет NYT. За четыре дня погибли более 300 человек, сообщает Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека. Электричество и интернет пропали во многих районах города. Больницы страдают от нехватки медикаментов. Многие гражданские не могут убежать и прячутся дома, добавляет NYT.

После израильских авиаударов по Дамаску сирийские власти объявили о новом прекращении огня в Сувейде, согласованном с местными лидерами. Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио написал на платформе X, что США работали со всеми сторонами конфликта и «согласовали конкретные шаги, которые положат конец этой тревожной и ужасной ситуации уже этой ночью». Вскоре после этого сообщения правительственные войска начали выход из Сувейды по соглашению о прекращении огня, пишет сирийское государственное агентство SANA.

Израильская армия атаковала комплекс генштаба сирийской армии, где, по ее словам, сирийские командиры руководили действиями правительственных войск в Сувейде.

Многие лидеры друзов в Сирии заявляли, что не хотят, чтобы Израиль вмешивался от их имени, выступая против любой иностранной интервенции, пишет NYT. Исключением стал духовный лидер друзов Хикмат аль-Хиджри, призвавший 16 июля президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху поддержать друзов.

Вспышка насилия на юге Сирии также привела к хаосу на границе с территориями под контролем Израиля: десятки друзов – граждан Израиля – пересекли границу, чтобы выразить солидарность с сирийскими друзьями. Нетаньяху предупредил их в телеобращении, что в Сирии их могут убить или выкрасть, и призвал вернуться в Израиль.

Война Сирия Дамаск Израиль /Getty Images

После израильских авиаударов по Дамаску сирийские власти объявили о новом прекращении огня в Сувейде Фото Getty Images

Потенциальный новый конфликт в Сирии

Новое соглашение о прекращении огня, достигнутое 16 июля, которое сирийское Министерство внутренних дел назвало результатом переговоров с местными лидерами в Сувейде, предусматривает «немедленное и полное прекращение всех боевых действий», восстановление государственной власти в регионе и интеграцию провинции в сирийское государство.

Новое обострение подчеркнуло серьезные вызовы, с которыми сталкивается Дамаск в попытках восстановить контроль над страной, остающейся разделенной сложной сетью вооруженных группировок после почти 14-летней гражданской войны. Одной из самых больших проблем для правительства аль-Шары остается контроль над волнами межсектантского насилия, которые могут быстро перерасти в новый гражданский конфликт.

Эти бои стали уже третьей большой вспышкой насилия с участием сирийских меньшинств со времени падения режима Асада. В марте 2025-го вооруженные группы, ранее служившие в силах безопасности Асада, устроили засаду на силы нового правительства на сирийском побережье, что привело к нескольким дням межсектантского насилия и гибели более 1600 человек, в основном представителей меньшинства алавитов. В мае 2025-го более 39 человек, в основном друзов, были убиты за два дня во время всплеска насилия вблизи Дамаска.

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