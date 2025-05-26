Группа ХАМАС согласилась на предложение спецпосланника США Стива Виткоффа о прекращении огня в Секторе Газа, сообщил палестинский чиновник Reuters 26 мая. План предусматривает освобождение 10 заложников и 70-дневное перемирие, что может стать первым шагом к завершению 19-месячного конфликта.

Подробности

План Виткоффа, переданный ХАМАС через посредников из Катара и Египта, предусматривает освобождение 10 израильских заложников в два этапа в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичное выведение израильских войск из Газы.

Израиль со своей стороны должен освободить сотни палестинских заключенных, включая отбывающих долгосрочные наказания, рассказал палестинский чиновник, близкий к ХАМАС.

Предложение направлено на возобновление переговоров о постоянном прекращении войны. ХАМАС заявил, что готов к «интенсивным переговорам» для достижения длительного перемирия, включая обмен заложников на заключенных и передачу власти в Газе независимому органу технократов.

Израиль официально пока не прокомментировал готовность принять соглашение.

Контекст

В январе 2025 года стороны достигли трехфазного перемирия, в ходе которого ХАМАС освободил 33 заложника, а Израиль – около 1900 палестинских заключенных. Однако перемирие сорвалось в марте из-за взаимных обвинений.

11 мая ХАМАС согласился освободить американско-израильского заложника Эдана Александра как жест доброй воли перед визитом президента США Дональда Трампа на Ближний Восток. Виткофф подтвердил, что это должно способствовать возобновлению переговоров и доставке гуманитарной помощи.

Предыдущие предложения Виткоффа, в частности в марте и апреле, предусматривали 45-60-дневное перемирие и обмен заложников на заключенных, но ХАМАС отвергал их из-за требования разоружения и отсутствия гарантий завершения войны.