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ХАМАС согласился на предложение США о перемирии в Газе

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Палатки для перемещенных палестинцев установлены рядом с разрушенными домами в городе Газа, 25 мая 2025 года. /Getty Images

Палатки для перемещенных палестинцев установлены рядом с разрушенными домами в городе Газа, 25 мая 2025 года. Фото Getty Images

Группа ХАМАС согласилась на предложение спецпосланника США Стива Виткоффа о прекращении огня в Секторе Газа, сообщил палестинский чиновник Reuters 26 мая. План предусматривает освобождение 10 заложников и 70-дневное перемирие, что может стать первым шагом к завершению 19-месячного конфликта.

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Подробности

  • План Виткоффа, переданный ХАМАС через посредников из Катара и Египта, предусматривает освобождение 10 израильских заложников в два этапа в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичное выведение израильских войск из Газы.
  • Израиль со своей стороны должен освободить сотни палестинских заключенных, включая отбывающих долгосрочные наказания, рассказал палестинский чиновник, близкий к ХАМАС.
  • Предложение направлено на возобновление переговоров о постоянном прекращении войны. ХАМАС заявил, что готов к «интенсивным переговорам» для достижения длительного перемирия, включая обмен заложников на заключенных и передачу власти в Газе независимому органу технократов.
  • Израиль официально пока не прокомментировал готовность принять соглашение.

Контекст

В январе 2025 года стороны достигли трехфазного перемирия, в ходе которого ХАМАС освободил 33 заложника, а Израиль – около 1900 палестинских заключенных. Однако перемирие сорвалось в марте из-за взаимных обвинений.

11 мая ХАМАС согласился освободить американско-израильского заложника Эдана Александра как жест доброй воли перед визитом президента США Дональда Трампа на Ближний Восток. Виткофф подтвердил, что это должно способствовать возобновлению переговоров и доставке гуманитарной помощи.

Предыдущие предложения Виткоффа, в частности в марте и апреле, предусматривали 45-60-дневное перемирие и обмен заложников на заключенных, но ХАМАС отвергал их из-за требования разоружения и отсутствия гарантий завершения войны.

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