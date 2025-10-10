Режим прекращения огня в Секторе Газы начал действовать в 12:00 по местному времени, говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Акции оборонных компаний Европы резко упали.

Подробности

«С 12:00 подразделения ЦАХАЛ начали передислокацию на новые позиции в рамках подготовки к заключению соглашения о прекращении огня и возвращении заложников», – отметили в ЦАХАЛ.

Войска, подчиненные Южному военному округу, продолжат действовать в регионе против неизбежных угроз в свой адрес.

На фоне новостей о заключении мирного соглашения между Израилем и ХАМАСом, европейские фондовые рынки открылись разнонаправленно, пишет CNBC. В частности, акции оборонных компаний снизились – индекс Stoxx Europe Aerospace and Defense просел на 0,7%. Наибольшие потери зафиксировали немецкие оборонительные гиганты Hensoldt и Renk, потерявшие 3,5% и 3,2% соответственно.

Контекст

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в Секторе Газы. Освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных и частичное выведение израильских военных является первым этапом этого плана.

Ранее канцелярия израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило соглашение с ХАМАС. Теперь ЦАХАЛ отходит на новые рубежи внутри Сектора Газы, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников.

В январе 2025 года стороны достигли трехфазного перемирия, в ходе которого ХАМАС освободил 33 заложника, а Израиль – около 1900 палестинских заключенных. Однако перемирие сорвалось в марте из-за взаимных обвинений.