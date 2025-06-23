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Согласно оценкам аналитического отдела Forbes Ukraine, из-за новой волны ухудшения условий торговли Украина будет терять около $200 млн в месяц, включая около $160 млн из-за вызванного новой войной роста стоимости энергоносителей
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