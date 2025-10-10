Режим припинення вогню в Секторі Гази почав діяти о 12:00 за місцевим часом, йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Акції оборонних компаній Європи різко впали.

Деталі

«Із 12:00 підрозділи ЦАХАЛ почали передислокацію на нові позиції в рамках підготовки до укладення угоди про припинення вогню і повернення заручників», – зазначили в ЦАХАЛ.

Війська, підпорядковані Південному військовому округу, продовжать діяти в регіоні проти неминучих загроз на свою адресу.

На тлі новин про укладення мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС, європейські фондові ринки відкрилися різноспрямовано, пише CNBC. Зокрема, акції оборонних компаній знизилися – індекс Stoxx Europe Aerospace and Defense просів на 0,7%. Найбільші втрати зафіксували німецькі оборонні гіганти Hensoldt і Renk, які втратили 3,5% і 3,2% відповідно.

Контекст

У ніч на 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ізраїлю та палестинський радикальний рух ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з урегулювання конфлікту в Секторі Гази. Звільнення заручників в обмін на палестинських в’язнів і часткове виведення ізраїльських військових є першим етапом цього плану.

Раніше канцелярія ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу повідомила, що уряд країни схвалив угоду з ХАМАС. Тепер ЦАХАЛ відходить на нові рубежі всередині Сектора Гази, після чого ХАМАС матиме 72 години для звільнення заручників.

У січні 2025 року сторони досягли трифазового перемир’я, під час якого ХАМАС звільнив 33 заручники, а Ізраїль – близько 1900 палестинських в’язнів. Проте перемир’я зірвалося в березні через взаємні звинувачення.