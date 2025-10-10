Режим припинення вогню в Секторі Гази почав діяти о 12:00 за місцевим часом, йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Акції оборонних компаній Європи різко впали.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Із 12:00 підрозділи ЦАХАЛ почали передислокацію на нові позиції в рамках підготовки до укладення угоди про припинення вогню і повернення заручників», – зазначили в ЦАХАЛ.
- Війська, підпорядковані Південному військовому округу, продовжать діяти в регіоні проти неминучих загроз на свою адресу.
- На тлі новин про укладення мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС, європейські фондові ринки відкрилися різноспрямовано, пише CNBC. Зокрема, акції оборонних компаній знизилися – індекс Stoxx Europe Aerospace and Defense просів на 0,7%. Найбільші втрати зафіксували німецькі оборонні гіганти Hensoldt і Renk, які втратили 3,5% і 3,2% відповідно.
Контекст
У ніч на 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ізраїлю та палестинський радикальний рух ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з урегулювання конфлікту в Секторі Гази. Звільнення заручників в обмін на палестинських в’язнів і часткове виведення ізраїльських військових є першим етапом цього плану.
Раніше канцелярія ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу повідомила, що уряд країни схвалив угоду з ХАМАС. Тепер ЦАХАЛ відходить на нові рубежі всередині Сектора Гази, після чого ХАМАС матиме 72 години для звільнення заручників.
У січні 2025 року сторони досягли трифазового перемир’я, під час якого ХАМАС звільнив 33 заручники, а Ізраїль – близько 1900 палестинських в’язнів. Проте перемир’я зірвалося в березні через взаємні звинувачення.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.