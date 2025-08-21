Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №13420 и №13421, вводящие специальный правовой режим Defence City для оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль 21 августа.

Подробности

Режим Defence City будет действовать до 1 января 2036 года или до вступления Украины в ЕС. Вместо Перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса создается Реестр Defence City, который будет администрироваться Министерством обороны. Как отметил Гетманцев, четкие правила для резидентов, включая статус, условия его получения и контроль, определены законом «О национальной безопасности Украины». Для резидентов установлено требование: доля квалифицированного дохода должна составлять не менее 75%, а для самолетостроительных предприятий – от 50%.

Резиденты Defence City получат ряд льгот. В частности, их освободят от налога на прибыль при реинвестировании, а также от земельного, экологического налогов и налога на недвижимость.

Кроме того, будут упрощены таможенные процедуры и экспортный контроль товаров военного назначения, а Национальный банк сможет устанавливать особенности валютного надзора.

Законопроекты разработал глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Он отметил, что режим подразумевает поддержку релокации производственных мощностей и повышение их безопасности. Эти меры, по его словам, помогут обеспечить не только армию необходимым вооружением, но и вывести Украину в число ведущих экспортеров оружия в мире.

Контекст

Пакет законопроектов о Defence City, направленный на создание специального правового режима для оборонной промышленности Украины, зарегистрирован в Верховной Раде 25 июня 2025 года при поддержке 130 народных депутатов. В частности, ключевой законопроект №13420, вносящий изменения в Налоговый кодекс и другие законы, вместе с проектами №13421 (таможенный кодекс), №13422-1 (бюджетный кодекс) и №13423 (уголовное законодательство) сформировали основу этого пакета.

16 июля 2025 года Верховная Рада приняла в первом чтении три из четырех законопроектов: №13420, 13421 и 13422-1. Законопроект №13423, касающийся изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, не был рассмотрен из-за обеспокоенности общественности относительно возможного ослабления верховенства права и рисков коррупционных злоупотреблений.

Ко второму чтению законопроекты №13420 и 13421 были существенно доработаны и окончательно приняты. В частности, создан отдельный раздел в Законе «О национальной безопасности Украины» для четкости и целостности правового режима. Снижены пороги квалифицированного дохода для резидентов Defence City: с 90% до 75% для большинства предприятий и до 50% для самолетостроительной отрасли, которую первоначально не учли. Также добавлен ряд льгот: освобождение от налога на прибыль при реинвестировании, упрощение таможенных процедур, экспортного контроля, валютного надзора, а также поддержка релокации и контроль за статусом резидента со стороны Минобороны.