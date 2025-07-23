Частные оборонные предприятия Украины продолжают стремительно развиваться, в частности благодаря инвестициям в сектор оборонных технологий и многочисленным рабочим местам, которые они создают. На этом фоне в парламенте появился пакет законопроектов о создании специальной правовой зоны Defence City, которая должна стимулировать развитие оборонной отрасли через налоговые льготы и упрощенную регуляцию. Но станут ли эти инициативы прорывом для сектора? Критический разбор правового режима от Игоря Федирко, исполнительного директора Украинского совета оружейников.

За последние два года частные оборонные предприятия Украины показали, что способны одновременно поддерживать фронт и тянуть экономику. Именно оборонка обеспечила треть роста ВВП в 2024 году, создала десятки тысяч рабочих мест и привлекла первые серьезные раунды иностранного частного капитала в defence-tech.

На этом фоне в парламенте появился пакет законопроектов о Defence City – специальном правовом режиме, призванном стимулировать отрасль льготами и упрощенной регуляцией.

Идея амбициозная. Но способна ли она превратить развитие отрасли в системный прорыв?

Обещания Defence City – коротко

Идея парламентского пакета проста и ясна. Компания, попадающая в специальный перечень резидентов, получает:

нулевую ставку налога на прибыль при условии реинвестирования;

освобождается от земельного, экологического налогов и налога на движимое имущество;

упрощенные таможенные и экспортные процедуры;

скрытые чувствительные данные из публичных реестров.

Дополнительный бонус – возможность релоцировать мощности на «безопасные территории», оставляя половину НДФЛ в общине-реципиенте, которая будет направлена на улучшение инфраструктуры самого предприятия.

Вводится также налоговая «вилка»: компания может выбрать либо льготный режим с полным реинвестированием прибыли, либо платить стандартную ставку и выплачивать дивиденды владельцам.

Право выбора – это базовый сигнал доверия для инвестора. Перечень резидентов будет утверждать Минобороны.

Попасть в список смогут те, кто:

получает не менее 90% (обсуждают 80%) дохода от поставок вооружения и военной техники;

не имеет налоговых долгов и работает вне других спецрежимов;

согласится перенести юридический адрес на рекомендуемые территории.

Что из этого действительно работает

Идея стимулировать инвестиции посредством нулевой ставки налога на прибыль при реинвестировании – безусловный плюс. Это позволяет аккумулировать капитал внутри страны, не выедать кеш-флоу на штрафы и пени, а направлять его на R&D, модернизацию и зарплаты инженерам.

Второй сильный блок – защита чувствительной информации. Скрытые адреса и финансовая отчетность резко снижают риск диверсий и промышленного шпионажа, что сейчас, мягко говоря, нелишне.

Наконец, механизм 50% НДФЛ, который остается в бюджете общества-реципиента, делает релокацию взаимовыгодной: эти средства направляются непосредственно на развитие и модернизацию инфраструктуры предприятия: дороги, электросети, подъездные пути, инженерные сети.

Дополнительно такое сообщество освобождается от уплаты реверсных дотаций в госбюджет, что создает еще один фискальный стимул.

Если релокация останется правом, а не принудительным условием, выиграют все: предприятие получает безопасную производственную базу и лучшую логистику, а регион – новые рабочие места и стабильный налоговый ресурс.

Для отрасли, работающей под постоянными ракетными обстрелами и валютными ограничениями, такие инструменты могут стать глотком кислорода. Совет оружейников поддерживает каждый из этих пунктов.

Где система дает сбой

Внутри пакета остаются ограничения, которые могут существенно сузить потенциал реформы.

В список резидентов планируют включить примерно сотню предприятий – это преимущественно крупные серийные заводы с долей «чистого» оборонного дохода более 80%. Такая конфигурация может не охватить гибкие R&D-команды, производителей dual-use-решений, молодые конструкторские бюро и стартапы кластера Brave1.

В результате есть риск, что инновационные технологии, уже меняющие характер войны, останутся за пределами специального режима, а конкуренция на рынке получит меньше пространства для развития.

Во-вторых, в пакете остается принудительная релокация. Любая претендующая на режим компания теоретически обязана перенести юрадрес и производственные линии в определенные «спокойные регионы». Перенос производственных линий – не коробка с дроном. Это годы разрешений, логистики и сертификаций.

На практике это означает многомесячные остановки, новые разрешения, потерю персонала и партнерских контрактов. Вместо стимула – барьер, который может отсечь потенциальных участников.

В-третьих, нынешняя редакция предполагает очень широкое освобождение резидентов от ответственности за экономические и служебные правонарушения, в частности совершенные до обретения статуса. В таком варианте это выглядит слишком всеобъемлюще и может восприниматься как «гиперамнистия», что порождает репутационные риски и настораживает международных партнеров.

Вместо почти полной неприкосновенности целесообразно четко определить исчерпывающий перечень правонарушений, на которые распространяются льготы. Это позволит обезопасить производителей от безосновательного давления, не легализуя одновременно потенциальные злоупотребления.

И последнее. В случае выхода из режима или нарушения условий государство предлагает доначислить все неуплаченные налоги и штрафы за весь период участия. Такой шоковый механизм делает риски неизмеряемыми и нивелирует саму суть стимула.

Как превратить идею в трамплин для развития ОПК

Перед принятием во втором чтении призываем депутатов внести несколько принципиальных правок.

Расширить перечень резидентов. Снизить требования относительно доли дохода от собственного производства с 90% до 80%. Необходимо расширить категории деятельности: к вооружению и военной технике следует добавить товары и технологии двойного использования (dual-use).

Сделать релокацию правом, а не обязанностью. Фискальный стимул в размере 50% НДФЛ и так работает. Принуждение лишь подрывает цепочки снабжения и демотивирует бизнес.

Отказаться от ретроактивных санкций. Налоги должны начинать начисляться только с даты исключения компании из перечня – с момента утраты льготного статуса. Все периоды, когда компания легально пользовалась освобождением, не подлежат доначислению никаких налогов, штрафов или пени.

Изменения в Уголовный кодекс. Совет оружейников выступает за минимизацию коррупционных рисков и предлагает следующий механизм: пока длится военное положение и еще через два года после него ни один следователь не может изымать или арестовывать оборудование и материалы, необходимые оборонному контракту.

Сделать это можно лишь при наличии веских доказательств и только по спецпроцедуре: в заседании обязательно участвует представитель Минобороны, а суд принимает решение максимум за пять дней.

Такие структурные изменения не делаются за неделю-две. Надо действовать взвешенно: вместо поспешного «латания» кодексов разработать отдельный рамочный закон о Defence City. Именно такой подход – как в случае с «Дія.City» – обеспечивает прозрачные правила, гибкость для быстрых правок и доверие инвесторов.

Почему от самой идеи не стоит отказываться

В 2025 году украинские предприятия уже подписали с иностранными партнерами соглашений более чем на €2 млрд, а еще большие перспективы – на горизонте. Нам нужен режим, не отпугивающий капитал чрезмерными условиями, а масштабирующий его.

Defence City в действующей редакции – хорошее начало. Но именно редакция определит, будет ли это полигоном только для избранных или площадкой, где каждая инженерная идея проходит путь от чертежа до серии без искусственных барьеров.

Украина уже стала мировым R&D-хабом ассиметричных технологий. Пора подкрепить это лидерство продуманной налоговой и правовой инфраструктурой. Defence City может стать ее фундаментом, если мы усовершенствуем этот инструмент и сделаем более широким и гибким для всей отрасли.