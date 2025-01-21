Недвижимость, автомобили и свыше $180 000 наличными. СБУ заявила о разоблачении главного психиатра ВСУ на незаконном обогащении на $1 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра Вооруженных сил, который является заместителем главы Центральной ВЛК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы, сообщает пресс-служба СБУ 21 января. Чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованные активы более чем на $1 млн.

Ключевые факты

По данным СБУ, чиновник не отражал имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других лиц.

По данным следователей, в течение 2022–2024 годов подозреваемый приобрел: частный дом в Обуховском районе Киевской области, две квартиры в Киеве, одну квартиру в Одессе, два земельных участка в Обуховском районе Киевской области, авто БМВ Х7 2024 г. в., БМВ Х7 2022 г. в., БМВ Х5 2023 г. в., БМВ Х3 2022 г. в., а также другое имущество.

Во время обысков у него следователи обнаружили также $152 000 и €34 000 ($35 237).

Фигуранту готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации). Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица.

Фото: СБУ Фото Пресслужба СБУ Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: СБУ Фото: СБУ Предыдущий слайд Следующий слайд

Фото: СБУ Фото: Офис генпрокурора Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

В начале октября 2024 года руководитель Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа и ее сын – начальник областного Пенсионного фонда Александр Круп были разоблачены на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли лишь наличными почти $6 млн. По данным главного редактора «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, правоохранительные органы Хмельницкой области знали о схеме выдачи справок о непригодности к военной службе, созданной Крупой, главным врачом Хмельницкой МСЭК. Именно по ее решению почти все прокуроры области получили справки об инвалидности II группы.

22 октября президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, где обсуждались злоупотребления в системе медико-социальной экспертизы (МСЭК) и незаконное присвоение статуса инвалидности. По итогам встречи президент подписал указ о ликвидации МСЭК, после заседания генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.

По данным СБУ, в 2024 году подозрения было объявлены 64 должностным лицам МСЭК, а более 4000 фиктивных выводов об инвалидности были отменены. Минздрав передал функции центральной МСЭК в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в Днепре.

30 декабря Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года.