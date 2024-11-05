Сотни квартир и участков, миллионы на счетах. АРМА разыскало первые активы у фигурантов дел о коррупции в МСЭК

АРМА разыскало у работников МСЭК оружие, элитные автомобили, миллионы гривен на счетах, оформленные на аффилированных лиц предприятия и строительные компании, сотни квартир и земельных участков, сообщает пресс-служба Нацагентства. АРМА занимается выявлением и розыском активов работников врачебных учреждений, РТЦК и СП, ВЛК и МСЭК, привлеченных к коррупционным схемам.

Ключевые факты

Согласно сообщению, речь идет о фактах подделки медицинской документации для получения инвалидности лицами призывного возраста, что давало возможность избежать призыва на военную службу.

Работники АРМА уже разыскали первые активы пятерых фигурантов этих уголовных производств и их окружения:

128 единиц жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы); 140 земельных участков (с целевым назначением, в том числе для жилищного строительства, для ведения сельскохозяйственного производства, для садоводства); 30 автомобилей (среди которых автомобили премиального класса, такие как Lexus, Tesla и т.д.); корпоративные права на общую сумму более 20 млн. грн. (в том числе в предприятии энергетической отрасли, строительной компании); миллионы гривен на счетах в банках; оружие.

Большое количество из выявленных активов было приобретено фигурантами именно во время полномасштабной войны РФ против Украины и оформлено на близких им лиц.

«Это – только начало. Нацагентство уже предоставило запросы в десяток банковских учреждений по выявлению активов фигурантов уголовного производства как в Украине, так и за рубежом», – отметила председатель АРМА Елена Дума. Информация о выявленных активах передана в соответствующие правоохранительные органы.

Отмечается, что АРМА готова к управлению выявленными активами и ожидает соответствующих решений судов о передаче.

Контекст

Президент Владимир Зеленский 22 октября провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотреблениями должностными лицами при получении лицами призывного возраста инвалидности. По результатам заседания президент издал указ, предусматривающий ликвидацию МСЭК, и поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти. После заседания СНБО генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.

По материалам СБУ, в 2024 году о подозрении сообщено 64 должностным лицам МСЭК, отменено более 4000 выводов об инвалидности, выданных на основании фиктивных документов.