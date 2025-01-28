Кабмін підтримав електронні направлення на ВЛК у «Резерв+»

Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка дозволяє військовозобовʼязаним отримувати електронні направлення на проходження військово-лікарських комісій (ВЛК). Про це повідомила пресслужба Міноборони 28 січня.

Деталі

Відтепер направлення можна оформити онлайн через електронний кабінет у Єдиному державному реєстрі призовників або отримати через мобільний застосунок «Резерв+».

Передусім опція буде доступною для тих, хто добровільно хоче пройти ВЛК. Для громадян, які отримали повістку, передбачена можливість подати електронний запит на формування направлення, щоб уникнути зайвих візитів до ТЦК.

Міноборони вже отримало заявки на бета-тестування направлень на ВЛК через «Резерв+» і сьогодні починає перевірку функціональності нового сервісу з тестувальниками. У відомстві сподіваються, що урядова постанова відкриває можливості для повного впровадження цього сервісу для всіх військовозобовʼязаних та резервістів.

Наступним кроком у реформі ВЛК стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та Міністерства охорони здоров’я України. А вже з осені 2025 року військовозобов’язаний зможе самостійно обрати в «Резерв+» медичний заклад, що має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.

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Контекст

11 січня парламент ухвалив законопроєкт №12066 про цифровий ВЛК. Ця ініціатива дозволяє автоматично передавати результати медичних оглядів про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Після набуття законом чинності статтю 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я буде доповнено нормою, яка дозволяє передавати медичні дані пацієнтів до військового реєстру. Це виключення скасує чинну заборону на обмін подібною інформацією.