Кабінет Міністрів розширює фінансову допомогу сільськогосподарським виробникам на територіях можливих та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 13 серпня, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Йдеться про два інструменти підтримки аграріїв – гранти на інвестиції у сади та теплиці, а також дотації на гектар під багаторічними насадженнями.

У грантовій програмі встановлено єдиний ліміт компенсації – до 400 000 грн за гектар незалежно від культури, скасовано диференціацію виплат.

Для підприємств у прифронтових регіонах або тих, чиї земельні ділянки переважно розташовані на окупованих територіях, держава покриватиме до 80% вартості проєкту, для інших – до 50%. Решта фінансується за рахунок власних чи кредитних коштів отримувача.

Дотації розширено: 1000 грн за гектар багаторічних насаджень тепер отримуватимуть і господарства в зонах можливих або активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

«Ці нові кроки допоможуть зберегти робочі місця, утримати та збільшити площі вирощування культур, забезпечити стабільний обсяг агровиробництва», – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.

Контекст

Гранти і дотації реалізуються в межах проєкту «єРобота», запущеного у липні 2022 року. Програма є частиною політики «Зроблено в Україні» та передбачає підтримку бізнесу, ветеранів і переробних підприємств для стимулювання економіки та створення робочих місць.

7 липня Кабмін схвалив оновлену програму «Гранти для переробних підприємств», додавши до неї можливість отримання грантів на відновлення бізнесу, постраждалого від російських обстрілів. Підприємці можуть отримати до 16 млн грн від держави на відновлення діяльності. Заявки приймаються через портал «Дія».