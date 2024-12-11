Парламент Канады одобрил военную помощь Украине на $587 млн

Палата общин парламента Канады утвердила выделение 764 млн канадских долларов (около $587 млн) на военную помощь Украине. Об этом сообщило 11 декабря агентство Укринформ . Выделенные средства будут использованы для поставок боеприпасов, обучения военных и других необходимых ресурсов для Украины.

Подробности

Эти средства стали частью крупного бюджетного пакета, что позволит правительству Канады дополнительно потратить 21 млрд канадских долларов на различные направления, включая национальную оборону.

В утвержденном документе также предусмотрено 400 млн канадских долларов (примерно $307 млн) на финансовую помощь Украине, которая будет предоставлена через специальный счет МВФ. Парламент утвердил 45 млн канадских долларов (около $35 млн) на гуманитарное разминирование и усиление киберзащиты в Украине.

Несмотря на выступившую против дополнительных расходов оппозицию Консервативной партии, документ был одобрен Палатой общин в последний день, разрешенный законодательством. Однако для вступления решения в силу оно еще должно быть одобрено Сенатом Канады.

Контекст

В июне лидеры G7 договорились о предоставлении Украине кредита на сумму $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов, составляющих около €260 млрд. Значительная часть этих резервов хранится в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии.

Европейский Союз решил отложить прибыль от этих активов и использовать их для поддержки Украины, в частности для финансирования военных усилий и восстановления страны.

Согласно соглашению, ЕС и США предоставят по $20 млрд, а еще $10 млрд будут распределены между Великобританией, Японией и Канадой.

В октябре 2024 года Украина получила от Канады около $300 млн (400 млн канадских долларов) на льготных условиях. В целом с начала полномасштабной войны Украина получила от канадских партнеров $5,4 млрд прямой бюджетной поддержки.