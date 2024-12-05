ЕС готов компенсировать выход США из кредитного соглашения на $50 млрд для Украины, о котором заговорили в Конгрессе

Европейский Союз готов компенсировать выход Соединенных Штатов из многостороннего соглашения о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд. Об этом сказал заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник 4 декабря на мероприятии, посвященном началу польского председательства в Совете ЕС, пишет Politico . Днем ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против вынесения вопроса о дополнительной помощи Украине в размере $24 млрд на голосование.

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Существует риск отказа новоизбранного президента США Дональда Трампа от участия в этой договоренности, заявил Карбовник.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ранее отклонил запрос администрации Джо Байдена по поводу выделения $24 млрд для Украины.

Карбовник призвал Трампа как можно быстрее объявить о своих намерениях, чтобы дать ЕС возможность разработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС может самостоятельно обеспечить до €35 млрд финансирования в случае, если США не выполнят своих обязательств. Евросоюз рассматривает возможность использования семилетнего бюджета блока в размере €1,2 трлн как залог для увеличения объемов помощи Украине.

Конечный размер финансовой поддержки от ЕС, по словам Карбовника, будет определен до конца года.

Контекст

Президент Джо Байден, ранее инициировавший несколько раундов военной поддержки через Конгресс и Пентагон, отмечает важность продолжения помощи Украине. В то же время Дональд Трамп, который обещал скорое завершение войны в Украине по возвращении в Белый дом, избегает конкретики относительно своих планов.

14 ноября советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация Байдена планирует обратиться в Конгресс за дополнительными средствами для Украины. Эти ресурсы должны укрепить позицию Киева в предстоящих переговорах с Россией.

На следующий день представитель Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США еженедельно присылают оружие Украине, чтобы использовать оставшиеся до окончания срока действующей администрации $7,1 млрд.

25 ноября Байден обратился в Конгресс с тайным запросом на дополнительные $24 млрд помощи. Из них $16 млрд планируют направить на пополнение запасов оружия, а $8 млрд – в поддержку безопасности Украины.

4 декабря госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерены использовать весь предусмотренный бюджет в $61 млрд в поддержку Украины до завершения каденции Байдена.

Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступает против вынесения вопроса о дополнительной помощи Украине на голосование.