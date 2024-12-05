ЕС готов компенсировать выход США из кредитного соглашения на $50 млрд для Украины, о котором заговорили в Конгрессе

Европейский Союз готов компенсировать выход Соединенных Штатов из многостороннего соглашения о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд. Об этом сказал заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник 4 декабря на мероприятии, посвященном началу польского председательства в Совете ЕС, пишет Politico. Днем ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против вынесения вопроса о дополнительной помощи Украине в размере $24 млрд на голосование.
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Подробности
- Существует риск отказа новоизбранного президента США Дональда Трампа от участия в этой договоренности, заявил Карбовник.
- Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ранее отклонил запрос администрации Джо Байдена по поводу выделения $24 млрд для Украины.
- Карбовник призвал Трампа как можно быстрее объявить о своих намерениях, чтобы дать ЕС возможность разработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС может самостоятельно обеспечить до €35 млрд финансирования в случае, если США не выполнят своих обязательств. Евросоюз рассматривает возможность использования семилетнего бюджета блока в размере €1,2 трлн как залог для увеличения объемов помощи Украине.
- Конечный размер финансовой поддержки от ЕС, по словам Карбовника, будет определен до конца года.
Контекст
Президент Джо Байден, ранее инициировавший несколько раундов военной поддержки через Конгресс и Пентагон, отмечает важность продолжения помощи Украине. В то же время Дональд Трамп, который обещал скорое завершение войны в Украине по возвращении в Белый дом, избегает конкретики относительно своих планов.
14 ноября советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация Байдена планирует обратиться в Конгресс за дополнительными средствами для Украины. Эти ресурсы должны укрепить позицию Киева в предстоящих переговорах с Россией.
На следующий день представитель Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США еженедельно присылают оружие Украине, чтобы использовать оставшиеся до окончания срока действующей администрации $7,1 млрд.
25 ноября Байден обратился в Конгресс с тайным запросом на дополнительные $24 млрд помощи. Из них $16 млрд планируют направить на пополнение запасов оружия, а $8 млрд – в поддержку безопасности Украины.
4 декабря госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерены использовать весь предусмотренный бюджет в $61 млрд в поддержку Украины до завершения каденции Байдена.
Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступает против вынесения вопроса о дополнительной помощи Украине на голосование.
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