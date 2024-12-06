Украина начнет получать первые $50 млрд благодаря замороженным российским активам в 2025-м – Шмыгаль

Замороженные активы центрального банка России в ЕС доходят до €210 млрд и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире.

Первые $50 млрд за счет замороженных российских активов Украина начнет получать уже в следующем году, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 6 декабря, пишет «Интерфакс-Украина» .

Ключевые факты

«Пока продолжается юридическая процедура создания компенсационного механизма, пока мы работаем над конфискацией российских замороженных активов, первые $50 млрд начнем получать уже в следующем году», – сказал Шмыгаль.

На этой неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о переводе в Украину $50 млрд за счет замороженных российских активов из ЕС и США в ближайшие недели. 4 декабря он отмечал, что процедура передачи средств завершается. «Эти деньги поступят от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на время, в следующем году», – заявил он.

Контекст

В июне лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов, составляющих около €260 млрд. Основная часть этих резервов хранится в центральном бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Правительства стран ЕС решили отложить прибыль от этих активов и использовать ее для поддержания как военных усилий, так и восстановления Украины.

Согласно соглашению, ЕС и США предоставят по $20 млрд, а остальные $10 млрд будут распределены между Великобританией, Японией и Канадой.

3 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект №12232, который вносит изменения в Бюджетный кодекс, в частности вводит понятие «условные долговые обязательства». Благодаря этой правке Украина сможет не возвращать $50 млрд G7, если не получит репараций от России.

4 декабря министр финансов Сергей Марченко подписал кредитное соглашение между Украиной и ЕС о привлечении €35 млрд макрофинансовой помощи (MFA). Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных активов РФ в ЕС.