Украина получила от Канады почти $300 млн на льготных условиях

Украина получила от Канады почти $300 млн (400 млн канадских долларов) финансирования на льготных условиях. Об этом 17 октября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подробности

Средства уже поступили в государственный бюджет, отметил Шмыгаль и поблагодарил Канаду за неизменную солидарность.

С начала полномасштабной войны Украина получила от канадских партнеров $5,4 млрд прямой бюджетной поддержки.

Из этих средств правительство финансирует важнейшие бюджетные расходы, отметил премьер.

Контекст

В конце сентября вступила в силу обновленная версия Закона о государственном бюджете Украины на 2024 год. Расходы выросли на 428 млрд грн, что, кроме повышения налогов, потребует до конца этого года дополнительных заимствований.

В октябре ожидается транш от МВФ в объеме $1,1 млрд, по которому, по всей вероятности, последует последний в этом году транш Ukraine Facility в размере $4,6 млрд. Это оставляет потребность привлечь еще $10,8 млрд из других источников. И это в условиях президентских выборов в США, которые вряд ли облегчат задачу. Сколько правительству необходимо привлечь на долговом рынке, читайте в материале Forbes Ukraine.