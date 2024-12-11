Парламент Канади схвалив військову допомогу Україні на $587 млн

Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (приблизно $587 млн) на військову допомогу Україні. Про це повідомило 11 грудня агентство Укрінформ. Виділені кошти будуть використані для постачання боєприпасів, навчання військових та інших необхідних ресурсів для України.
Деталі
- Ці кошти стали частиною великого бюджетного пакету, що дозволить уряду Канади додатково витратити 21 млрд канадських доларів на різні напрями, включаючи національну оборону.
- У затвердженому документі також передбачено 400 млн канадських доларів (приблизно $307 млн) на фінансову допомогу Україні, яку буде надано через спеціальний рахунок МВФ. Парламент затвердив 45 млн канадських доларів (приблизно $35 млн) на гуманітарне розмінування та посилення кіберзахисту в Україні.
- Попри опозицію Консервативної партії, яка виступила проти додаткових витрат, документ було схвалено Палатою громад в останній день, дозволений законодавством. Однак для набуття чинності рішення ще має бути схвалене Сенатом Канади.
Контекст
У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту на суму $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Значна частина цих резервів зберігається в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії.
Європейський Союз вирішив відкласти прибуток від цих активів і використати їх для підтримки України, зокрема для фінансування військових зусиль та відновлення країни.
Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а ще $10 млрд буде розподілено між Великою Британією, Японією та Канадою.
У жовтні 2024 року Україна отримала від Канади майже $300 млн (400 млн канадських доларів) на пільгових умовах. Загалом, з початку повномасштабної війни Україна отримала від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки.
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