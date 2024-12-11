Парламент Канади схвалив військову допомогу Україні на $587 млн

Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (приблизно $587 млн) на військову допомогу Україні. Про це повідомило 11 грудня агентство Укрінформ . Виділені кошти будуть використані для постачання боєприпасів, навчання військових та інших необхідних ресурсів для України.

Деталі

Ці кошти стали частиною великого бюджетного пакету, що дозволить уряду Канади додатково витратити 21 млрд канадських доларів на різні напрями, включаючи національну оборону.

У затвердженому документі також передбачено 400 млн канадських доларів (приблизно $307 млн) на фінансову допомогу Україні, яку буде надано через спеціальний рахунок МВФ. Парламент затвердив 45 млн канадських доларів (приблизно $35 млн) на гуманітарне розмінування та посилення кіберзахисту в Україні.

Попри опозицію Консервативної партії, яка виступила проти додаткових витрат, документ було схвалено Палатою громад в останній день, дозволений законодавством. Однак для набуття чинності рішення ще має бути схвалене Сенатом Канади.

Контекст

У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту на суму $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Значна частина цих резервів зберігається в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії.

Європейський Союз вирішив відкласти прибуток від цих активів і використати їх для підтримки України, зокрема для фінансування військових зусиль та відновлення країни.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а ще $10 млрд буде розподілено між Великою Британією, Японією та Канадою.

У жовтні 2024 року Україна отримала від Канади майже $300 млн (400 млн канадських доларів) на пільгових умовах. Загалом, з початку повномасштабної війни Україна отримала від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки.