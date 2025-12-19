США остановили программу розыгрыша грин-карт после стрельбы в Брауновском университете, которая произошла 13 декабря. Об этом сообщила в соцсети Х министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм 19 декабря.
Детали
- Стрелок, который открыл огонь в университете и убил двух студентов, въехал в страну в 2017 году по программе Diversity Lottery (DV1) и получил грин-карту, уточнила Ноэм.
- «По указанию президента Трампа я немедленно поручила USCIS приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы», – написала Ноэм.
- Она напомнила, что Трамп во время первой каденции добивался прекращения этой программы после того, как в Нью-Йорке грузовик, управляемый террористом ИГИЛ, въехал в толпу, убив восемь человек. Водитель грузовика также попал в страну по программе DV1.
Контекст
Стрельба возле здания Брауновского университета произошла 13 декабря, погибли двое студентов, еще не менее восьми были ранены. Стрелком оказался 48-летний гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте, который учился в Брауновском университете более 20 лет. Его также считают причастным к убийству профессора Массачусетского технологического института Нуну Лурейру, совершенного через два дня после стрельбы. 18 декабря тело стрелка нашли в складском помещении в Нью-Гемпшире. Мотивы Валенте остаются неизвестными.
Одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа был старт программы массовой депортации иммигрантов, которую он начал воплощать в жизнь. В своей инаугурационной речи он провозгласил «национальное чрезвычайное положение на Южной границе», пообещав остановить незаконные пересечения и вернуть миллионы «нелегальных преступников» в их страны.
20 января Трамп подписал указы, которые привлекают военных к сотрудничеству с Министерством внутренней безопасности для задержаний, организации транспортировок, в том числе авиационных, и обеспечения логистики.
22 января он издал указ о закрытии южной границы для нелегальных мигрантов, поручив Министерству внутренней безопасности, Министерству юстиции и Госдепартаменту принять меры для предотвращения незаконных пересечений, а также для репатриации и депортации мигрантов через границу с Мексикой.
В феврале Трамп объявил о планах начать продажу «золотых карт», которые будут предоставлять «привилегии грин-карты» состоятельным иностранцам, фактически модернизировав устаревшую программу виз EB-5.
