Призупинка допомоги іноземним країнам, відкладення заборони TikTok і скасування рішень Байдена. Перші укази Трампа

Президент США Дональд Трамп підписав низку указів у перший день роботи на посаді, свідчить сайт Білого дому 20 січня. Серед них, указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Ключові факти

Новий президент США запровадив 90-денну паузу у наданні допомоги США з метою оцінки ефективності програм та відповідності зовнішньої політики США. Усі керівники відповідних департаментів та агентств повинні негайно призупинити нові зобовʼязання та виплати коштів іноземним державам та реалізуючим неурядовим організаціям, міжнародним організаціям та підрядникам в очікуванні перевірок цих програм на ефективність та відповідність зовнішньої політики США.

Президент доручив Генеральному прокурору не вживати жодних дій щодо заборони TikTok протягом 75 днів, щоб дати адміністрації Трампа можливість визначити, як захистити національну безпеку і при цьому уникнути раптового закриття комунікаційної платформи, що використовується мільйонами.

Президент вирішив скасувати чи переглянути майже 80 рішень свого попередника – Джо Байдена. Серед яких і нормативи щодо забруднення вихлопних труб легкових автомобілів і вантажівок.

Трамп постановив помʼякшити покарання 14 особам, засудженим за злочини, повʼязані з подіями, що відбулися у Капітолії 6 січня 2021 року, а також надати повне, остаточне та безумовне помилування всім іншим особам, засудженим за злочини, повʼязані з подіями, що сталися у Капітолії або поблизу у цей день 2021 року.

Президент ввів надзвичайний стан на південному кордоні Сполучених Штатів. За його словами, кордон захоплений картелями, злочинними угрупованнями, відомими терористами, торговцями людьми, контрабандистами, які завдають шкоди американцям. Він наголосив, що зобовʼязаний забезпечити, щоб незаконний вʼїзд іноземців до США через південний кордон був негайно та повністю припинений.

Своїм указом він ввів надзвичайний стан у енергетиці, Трамп наголосив, що цілісність та розширення енергетичної інфраструктури США є невідкладним пріоритетом для захисту національної та економічної безпеки країни.

Трамп підписав укази про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), а також про вихід з Паризької кліматичної угоди.

Cвоїм указом Трамп запропонував Сенату своїх кандидатів на посади міністрів, а також очільників держслужб.

Згідно одним із рішень, у США створюється новий Департамент урядової ефективності. Ініціатива скорочено називається DOGE.

Контекст

20 січня у США відбулися урочисті заходи, присвячені церемонії інавгурації президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джея Ді Венса. Трамп офіційно став президентом США, склавши присягу у Капітолії. У своїй першій промові він заявив, що здобуде репутацію «миротворця». Про що ще він говорив у своїй першій промові на посаді – читайте тут.