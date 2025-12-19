США зупинили програму розіграшу грін-карт після стрілянини у Браунівському університеті, що сталася 13 грудня. Про це повідомила у соцмережі Х міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем 19 грудня.

Деталі

Стрілок, який відкрив вогонь в університеті і вбив двох студентів, вʼїхав у країну в 2017 році за програмою Diversity Lottery (DV1) та отримав грін-карту, уточнила Ноем.

«За вказівкою президента Трампа я негайно доручила USCIS призупинити програму DV1 , щоб гарантувати, що жоден американець більше не постраждає від цієї катастрофічної програми», – написала Ноем.

Вона нагадала, що Трамп під час першої каденції домагався припинення цієї програми після того, як у Нью-Йорку вантажівка, керована терористом ІДІЛ, вʼїхала у натовп, вбивши восьмеро людей. Водій вантажівки також потрапив до країни за програмою DV1.

Контекст

Стрілянина біля будівлі Браунівського університету відбулася 13 грудня, загинули двоє студентів, ще не менше восьми було поранено. Стрілком виявився 48-річний громадянин Португалії Клаудіо Невеш Валенте, який навчався у Браунівському університеті понад 20 років. Його також вважають причетним до вбивства професора Массачусетського технологічного інституту Нуну Лурейру, скоєного через два дні після стрілянини. 18 грудня тіло стрілка знайшли в складському приміщенні в Нью-Гемпширі. Мотиви Валенте залишаються невідомими.

Однією з головних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа був старт програми масової депортації іммігрантів, яку він почав втілювати в життя. У своїй інавгураційній промові він проголосив «національний надзвичайний стан на Південному кордоні», пообіцявши зупинити незаконні перетини та повернути мільйони «нелегальних злочинців» до їхніх країн.

20 січня Трамп підписав укази, які залучають військових до співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки для затримань, організації транспортувань, зокрема авіаційних, та забезпечення логістики.

22 січня він видав указ про закриття південного кордону для нелегальних мігрантів, доручивши Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Держдепартаменту вжити заходів для запобігання незаконним перетинам, а також для репатріації та депортації мігрантів через кордон із Мексикою.

У лютому Трамп оголосив про плани розпочати продаж «золотих карт», які надаватимуть «привілеї грін-карти» заможним іноземцям, фактично модернізувавши застарілу програму віз EB-5.