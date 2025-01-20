Дональд Трамп склав присягу президента США. Про що йшлося у його першій промові

У США відбуваються заходи, присвячені церемонії інавгурації президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джея Ді Венса, про це свідчить пряма трансляція урочистостей. Трамп офіційно став президентом США, склавши присягу у Капітолії. У своїй першій промові він заявив, що здобуде репутацію «миротворця».

Ключові факти

19:47 Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з інавгурацією. «Успіху вам, президенте Трамп! З нетерпінням очікуємо активної та взаємовигідної співпраці. Разом ми сильніші і можемо дати світу й нашим народам більше безпеки, стабільності та економічного зростання», – написав він у соцмережі Х.

Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з інавгурацією. «Успіху вам, президенте Трамп! З нетерпінням очікуємо активної та взаємовигідної співпраці. Разом ми сильніші і можемо дати світу й нашим народам більше безпеки, стабільності та економічного зростання», – написав він у соцмережі Х. 19:45 В інавгураційній промові Трамп звинуватив Панаму у порушенні угод, які вимагають нейтралітету під час експлуатації каналу. «Насамперед Китай керує Панамським каналом, і ми не віддали його Китаю. Ми віддали його Панамі. І ми забираємо його назад», – сказав він.

В інавгураційній промові Трамп звинуватив у порушенні угод, які вимагають нейтралітету під час експлуатації каналу. «Насамперед Китай керує Панамським каналом, і ми не віддали його Китаю. Ми віддали його Панамі. І ми забираємо його назад», – сказав він. 19:37 Під час промови Трамп заявив, що «астронавти США висадяться на Марс ».

Під час промови Трамп заявив, що «астронавти США висадяться на ». 19:33 Трамп пообіцяв, що закінчить війни , в які «ми не вступали». «Моїм спадком буде репутація людини, яка досягає мирних переговорів і добивається закінчення війн», – сказав він, нагадавши про мирну угоду між Ізраїлем та ХАМАС.

Трамп пообіцяв, що , в які «ми не вступали». «Моїм спадком буде репутація людини, яка досягає мирних переговорів і добивається закінчення війн», – сказав він, нагадавши про мирну угоду між Ізраїлем та ХАМАС. 19:30 Він анонсував створення нової Служби зовнішніх доходів для збору доходів від мит ​​на імпорт, відновлення справедливого правосуддя і наголосив, що впровадить політику, яка передбачатиме лише два гендери – чоловічий та жіночий. Він також планує припинити державні програми із забезпечення різноманітності, рівності та інклюзивності.

Він анонсував створення нової Служби зовнішніх доходів для збору доходів від мит ​​на імпорт, відновлення справедливого правосуддя і наголосив, що впровадить політику, яка передбачатиме лише – чоловічий та жіночий. Він також планує припинити державні програми із забезпечення різноманітності, рівності та інклюзивності. 19:28 Новий президент США пообіцяв збільшити виробничі можливості США, зокрема в автомобільній сфері. «Сьогоднішніми моїми діями ми покладемо край «Новому зеленому курсу» і скасуємо мандат на електромобілі, рятуючи нашу автомобільну промисловість і виконуючи мою священну обіцянку моїм великим американським автопрацівникам, – сказав Трамп під оплески. – Іншими словами, ви зможете купити автомобіль на свій вибір. Ми знову вироблятимемо автомобілі в Америці такими темпами, про які ніхто не міг і мріяти лише кілька років тому».

Новий президент США пообіцяв збільшити виробничі можливості США, зокрема в автомобільній сфері. «Сьогоднішніми моїми діями ми покладемо край «Новому зеленому курсу» і скасуємо мандат на електромобілі, рятуючи нашу автомобільну промисловість і виконуючи мою священну обіцянку моїм великим американським автопрацівникам, – сказав Трамп під оплески. – Іншими словами, ви зможете купити автомобіль на свій вибір. Ми знову вироблятимемо автомобілі в Америці такими темпами, про які ніхто не міг і мріяти лише кілька років тому». 19:26 Він оголосив надзвичайну ситуацію в галузі енергетики , наголосивши, що США «буритимуть» і використовуватимуть свої природні багатства.

Він оголосив , наголосивши, що США «буритимуть» і використовуватимуть свої природні багатства. 19:25 Трамп пообіцяв знизити інфляцію, зокрема знизити ціни на продукти.

Трамп пообіцяв знизити інфляцію, зокрема знизити ціни на продукти. 19:23 Трамп оголосив надзвичайну ситуацію на південному кордоні США. За його словами, всіх нелегальних мігрантів буде затримано і почнеться процес повернення їх на батьківщину. Він анонсував визнання картелів міжнародними терористичними організаціями.

Трамп оголосив США. За його словами, всіх нелегальних мігрантів буде затримано і почнеться процес повернення їх на батьківщину. Він анонсував визнання картелів міжнародними терористичними організаціями. 19:16 «Із цього моменту занепад Америки закінчено. Наші свободи і доля країни більше не залишатимуться поза увагою. Ми відновимо добропорядність уряду», – заявив Трамп, нагадавши, що у нього стріляли на мітингу влітку 2024-го. Він заявив, що «його життя було врятоване, щоб зробити Америки знову великою».

«Із цього моменту занепад Америки закінчено. Наші свободи і доля країни більше не залишатимуться поза увагою. Ми відновимо добропорядність уряду», – заявив Трамп, нагадавши, що у нього стріляли на мітингу влітку 2024-го. Він заявив, що «його життя було врятоване, щоб зробити Америки знову великою». 19:10 У своїй першій промові як президент США Трамп сказав, що розпочинається «золотий вік Америки» . «Відсьогодні ми будемо процвітати й інші країни нам заздритимуть. Протягом усього терміну адміністрації я ставитиму Америку на перше місце», – заявив він. За словами Трампа, його головним пріоритетом на посаді буде «гордий процвітаючий народ» і «сильна Америка». Він додав, що повертається до Білого дому «впевненим та оптимістичним».

У своїй першій промові як президент США Трамп сказав, що розпочинається . «Відсьогодні ми будемо процвітати й інші країни нам заздритимуть. Протягом усього терміну адміністрації я ставитиму Америку на перше місце», – заявив він. За словами Трампа, його головним пріоритетом на посаді буде «гордий процвітаючий народ» і «сильна Америка». Він додав, що повертається до Білого дому «впевненим та оптимістичним». 19:02 Трамп офіційно склав присягу і став 47-м президентом США. «Я урочисто присягаюся, що сумлінно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів і зроблю все можливе, щоб зберігати, захищати та відстоювати конституцію Сполучених Штатів», – сказав він у своїй присязі.

Трамп офіційно і став 47-м президентом США. «Я урочисто присягаюся, що сумлінно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів і зроблю все можливе, щоб зберігати, захищати та відстоювати конституцію Сполучених Штатів», – сказав він у своїй присязі. 19:00 Венс склав присягу віцепрезидента США.

Венс склав присягу віцепрезидента США. 18:43 Трамп приєднався до присутніх, його привітали оплесками.

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18:36 Венс прибув до ротонди Капітолію, він складатиме присягу перед Трампом.

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18:13 На інавгурації Трампа присутні його попередник Джо Байден, а також Білл Клінтон, Джордж Буш – молодший та Барак Обама. На інавгурацію також прибули очільник Tesla та SpaceX, соратник Трампа Ілон Маск, засновник Meta Марк Цукерберг, засновник Amazon Джефф Безос, гендиректор OpenAI Сем Альтман, виконавчий директор Google Сундар Пічаї та інші.

Джо Байден і Дональд Трамп. Фото Getty Images Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс і її наступник Джей Ді Венс. Фото Getty Images Засновник Meta Марк Цукерберг. Виконавчий директор Google Сундар Пічаї і очільник Tesla та SpaceX Ілон Маск. Гендиректор OpenAI Сем Альтман. Засновник Amazon Джефф Безос. Фото Getty Images Керівник TikTok Шоу Цзи Чу. Фото Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

18:00 Через погану погоду у Вашингтоні Трамп складатиме присягу в приміщенні – у ротонді Капітолію.

Капітолій Ротонда Капітолію Попередній слайд Наступний слайд

За даними ABC News, Трамп відзначає своє повернення до Білого дому рекордним збором коштів у розмірі $250 млн на свою інавгураційну кампанію. Що значно перевищує загальну суму пожертв на його першу інавгураційну кампанію у розмірі $107 млн. Друга інавгурація Трампа отримала помітну підтримку з боку численних технологічних гігантів, які відкрито святкують його повернення до Білого дому. Найбільші пожертвування були від Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI і Uber.

Контекст

У листопаді 2024 року Дональд Трамп виграв президентські вибори. Він планує видати низку указів після вступу на посаду у понеділок, щоб закріпити за своєю новою адміністрацією рішення щодо широкого кола питань – від енергетики до імміграції. Вже першого дня може бути випущено понад 100 подібних указів та директив.