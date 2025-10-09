В результате обстрела Харьковской и Полтавской областей 3 октября Россия разрушила около 60% мощностей добычи газа в Украине. В «Нафтогазе» эту атаку назвали наиболее масштабной на газодобывающую инфраструктуру страны с начала полномасштабной войны. Об этом 9 октября пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Подробности

После атаки Украина срочно обратилась к партнерам с G7 с просьбой предоставить оборудование для восстановления энергетической системы и в очередной раз отметила необходимость дополнительных систем противовоздушной обороны. Также Киев просит финансовую поддержку для покрытия расходов на импорт газа.

«Нафтогаз» воздержался от комментариев, но глава компании Сергей Корецкий в сообщении на LinkedIn отметил, что провел «продуктивную» встречу с представителями G7 и обсудил ситуацию с Международным валютным фондом и другими партнерами.

Если обстрелы будут продолжаться, до конца марта Украине придется импортировать около 4,4 млрд м³ газа на сумму примерно в €2 млрд, что составляет почти 20% годового потребления газа в стране, пишет Bloomberg.

Украина в этом году импортировала 4,58 млрд м³ газа, из них 3,67 млрд – после завершения прошедшего отопительного сезона. По плану, до конца года потребности в импорте должны составить 5,8 млрд м³, однако в начале недели союзникам сообщили, что из-за российских атак эта цифра может возрасти.

Контекст

Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, стремясь усложнить прохождение отопительного сезона.

РФ снова сосредоточила внимание на энергетических объектах, проводя разведку для подготовки масштабных ударов, в том числе в тылу, заявил президент Владимир Зеленский.

Прошлой зимой Украина была вынуждена увеличить импорт газа из стран ЕС из-за повреждения объектов российскими ракетами, что привело к потере около 40% добычи.

В апреле 2025 года группа «Нафтогаз» сообщила, что восстановила половину объемов добычи, утраченных в результате атак в феврале.

«Нафтогаз Украины» через свои дочерние компании – АО «Укргаздобыча» и ЧАО «Укрнафта» – обеспечивает более 80% общей добычи газа в Украине, которая в 2024 году составила 19,1 млрд м³.

В ночь на 3 октября Россия совершила самую масштабную атаку на газодобывающие активы «Нафтогаза» с начала полномасштабного вторжения.

Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что Украине придется увеличить импорт газа примерно на 30% по сравнению с предыдущими планами из-за значительных повреждений газодобывающей инфраструктуры. Точный объем требуемого газа будет зависеть от темпов восстановления поврежденных объектов и возможных новых авиаударов.