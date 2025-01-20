Китай импортировал рекордные 108,5 млн т нефти из России в 2024 году

Импорт российской сырой нефти в Китай вырос на 1% в 2024 году до рекордного уровня по сравнению с 2023-м, тогда как закупки из Саудовской Аравии упали на 9%, пишет Reuters со ссылкой на данные китайской таможни 20 января. Объемы поставок из России, включая трубопроводные и морские поставки, составили 108,5 млн т, что эквивалентно 2,17 млн ​​баррелей в сутки.

Ключевые факты

Морские поставки из России поддерживались спросом как со стороны независимых нефтеперерабатывающих заводов, так и крупных государственных нефтяных компаний, а также распоряжением правительства о создании запасов.

Саудовская Аравия, самый крупный производитель Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), поставила 78,64 млн т, или около 1,57 млн ​​баррелей в сутки, что меньше показателя 2023 года в размере 1,72 млн баррелей в сутки.

В течение большей части 2024 года импорт Китаем саудовской сырой нефти ограничивался все большей долей более дешевой нефти из России и Ирана из-за более высоких цен. Рыночная доля Саудовской Аравии возобновилась в четвертом квартале после резкого снижения цен лидером ОПЕК и сокращения поставок из Ирана.

Общий объем импорта сырой нефти в Китай в прошлом году сократился на 1,9%, что стало первым годовым падением, не считая спада, вызванного пандемией, поскольку вялый экономический рост и пиковый спрос на топливо снизили закупки.

Инфографика: Reuters

Контекст

10 января США ввели одни из самых жестких санкций против российской нефтяной промышленности. В ожидании санкций произошел рост мировых цен на нефть до $80 за баррель и обвал акций российских нефтяных компаний. Вслед за США Великобритания ввела санкции против двух российских нефтяных гигантов – «Газпрома нефти» и «Сургутнефтегаза».

По данным Kpler, танкеры с российской нефтью не могут зайти в порты Китая после введения американских санкций против теневого флота РФ. Судно Huihai Pacific должно было прибыть в порт Дунцзякоу 15 января после загрузки почти 770 000 баррелей нефти, но сейчас стоит в открытом море. Судно Mermar вышло из Козьмино 5 января с более чем 755 000 баррелей нефти и должно было зайти в порт Янтай на этой неделе, но сейчас ждет у побережья. Судно Olia вышло из российского порта 7 января из почти 709 000 баррелей нефти и также направлялось в Яньтай, но сейчас стоит в Желтом море.

По состоянию на 13 января по меньшей мере 65 нефтяных танкеров бросили якорь в разных местах, в том числе у берегов Китая и России, когда 10 января США объявили о новом пакете санкций против России. Около 10% мирового танкерного флота попали в санкции США.