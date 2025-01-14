Десятки нафтових танкерів зупинилися після останніх санкцій США проти тіньового флоту Путіна

Щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних місцях, у тому числі біля берегів Китаю та Росії, відколи 10 січня США оголосили про новий пакет санкцій проти Росії, свідчить аналіз Reuters , заснований на даних MarineTraffic і LSEG 13 січня. Близько 10% світового танкерного флоту потрапили під санкцій США.

Ключові факти

За даними аналізу, пʼять із цих танкерів стояли на якорі біля китайських портів, ще сім кинули якір біля берегів Сінгапуру, а решта зупинилися біля берегів Росії в Балтійському морі та Далекому Сході.

Міністерство фінансів США 10 січня запровадило санкції проти російських виробників нафти «Газпром нефть» та «Сургутнефтегаз», а також проти 183 суден, які перевозили російську нафту.

Зупинка торгівлі цими танкерами посилює тиск на судна, які вже постраждали від попередніх санкцій США.

Згідно з аналізом відстеження суден, проведеним у понеділок, до їх числа входять ще 25 нафтових танкерів, які стояли в різних місцях, у тому числі біля іранських портів, а також неподалік Суецького каналу.

Контекст

10 січня США ввели одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. В очікуванні санкцій відбулося зростання світових цін на нафту до $80 за барель і обвал акцій російських нафтових компаній. Слідом за США Велика Британія ввела санкції проти двох російських нафтових гігантів – «Газпрома нефти» та «Сургутнефтегаза».

За даними Kpler, танкери з російською нафтою не можуть зайти у порти Китаю після запровадження американських санкцій проти тіньового флоту РФ. Судно Huihai Pacific мало прибути до порту Дунцзякоу 15 січня після завантаження майже 770 000 барелів нафти, але зараз стоїть у відкритому морі. Судно Mermar вийшло з Козьміно 5 січня з більш ніж 755 000 барелів нафти і мало зайти в порт Янтай цього тижня, але зараз чекає біля узбережжя. Судно Olia вийшло з російського порту 7 січня з майже 709 000 барелів нафти і також прямувало до Яньтая, але зараз стоїть у Жовтому морі.