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Великобритания вслед за США ввела санкции против российских нефтяных компаний

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Великобритания ввела санкции против двух российских нефтяных гигантов – «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», сообщает пресс-служба британского правительства 10 января. Эти энергетические компании добывают более 1 млн баррелей нефти в день – на сумму около $23 млрд в год по текущим ценам. Прибыль этих двух компаний пополняет военную казну РФ.

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Ключевые факты

  • Правительство Великобритании решило нанести удар по способности президента РФ Владимира Путина финансировать войну в Украине, введя санкции против двух крупных нефтяных компаний.
  • Ожидается, что сегодняшние действия ограничат поток прибылей РФ. Доходы от нефти жизненно важны для военной экономики России, составляя примерно четверть всего бюджета РФ в 2023 году. Ожидается, что санкции против этих компаний значительно сократят возможности России получать доходы от продажи энергоносителей.
  • «Нефтяные доходы – это кровь военной экономики Путина. Мы не будем стоять в стороне и позволять нефтяным прибылям подвергать опасности жизнь украинцев, и мы не позволим России продолжать наполнять свою казну, продолжая угрожать нашей коллективной безопасности», – объяснил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Контекст

Великобритания продолжает оказывать давление на «теневой флот», используемый Россией для транспортировки своей нефти. В прошлом месяце правительство объявило о санкциях против еще 20 судов, ответственных за транспортировку более 4 млн баррелей российской нефти в 2024 году, в результате чего общее количество судов теневого флота, на которые наложила санкции Великобритания, достигло 93.

10 января США ввели одни из самых жестких санкций против российской нефтяной промышленности. В ожидании санкций произошел рост мировых цен на нефть до $80 за баррель и обвал акций российских нефтяных компаний.

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