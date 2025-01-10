Великобритания вслед за США ввела санкции против российских нефтяных компаний

Великобритания ввела санкции против двух российских нефтяных гигантов – «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», сообщает пресс-служба британского правительства 10 января. Эти энергетические компании добывают более 1 млн баррелей нефти в день – на сумму около $23 млрд в год по текущим ценам. Прибыль этих двух компаний пополняет военную казну РФ.

Ключевые факты

Правительство Великобритании решило нанести удар по способности президента РФ Владимира Путина финансировать войну в Украине, введя санкции против двух крупных нефтяных компаний.

Ожидается, что сегодняшние действия ограничат поток прибылей РФ. Доходы от нефти жизненно важны для военной экономики России, составляя примерно четверть всего бюджета РФ в 2023 году. Ожидается, что санкции против этих компаний значительно сократят возможности России получать доходы от продажи энергоносителей.

«Нефтяные доходы – это кровь военной экономики Путина. Мы не будем стоять в стороне и позволять нефтяным прибылям подвергать опасности жизнь украинцев, и мы не позволим России продолжать наполнять свою казну, продолжая угрожать нашей коллективной безопасности», – объяснил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Контекст

Великобритания продолжает оказывать давление на «теневой флот», используемый Россией для транспортировки своей нефти. В прошлом месяце правительство объявило о санкциях против еще 20 судов, ответственных за транспортировку более 4 млн баррелей российской нефти в 2024 году, в результате чего общее количество судов теневого флота, на которые наложила санкции Великобритания, достигло 93.

10 января США ввели одни из самых жестких санкций против российской нефтяной промышленности. В ожидании санкций произошел рост мировых цен на нефть до $80 за баррель и обвал акций российских нефтяных компаний.