Три танкери з 2 млн барелів російської нафти через санкції США простоюють біля берегів Китаю – Єрмак

Танкери з російською нафтою не можуть зайти у порти Китаю після запровадження американських санкцій проти тіньового флоту РФ. Про це 13 січня повідомив голова Офісі президента України Андрій Єрмак.

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Три танкери з понад 2 млн барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю після того, як США ввели санкції, зазначив Єрмак.

«Всі танкери, що допомагали обходити санкції, мають бути помножені на 0», – наголосив він.

Скрін карти, яку опублікував Андрій Єрмак

Контекст

На початку січня стало відомо, що Китай закриває ключові нафтові порти на сході країни для танкерів, які внесені до санкційних списків США: про обмеження оголосила Shandong Port Group – один із найбільших китайських портових операторів.

Активний «тіньовий флот», який перевозить нафту в обхід санкцій, налічує 669 танкерів, за даними аналітиків Lloydʼs List Intelligence. Російську нафту регулярно перевозять близько 250-300 суден, не враховуючи танкерів «Совкомфлота», який потрапив під санкції.

10 січня США ввели одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. Під обмеження потрапили 183 судна, переважно нафтові танкери, які є частиною «тіньового флоту», а також нафтові танкери, що належать російським операторам флоту.

Мінфін США запроваджує санкції проти двох постачальників послуг морського страхування, що базуються в Росії, – страхової компанії «Ингосстрах» і групи «Альфастрахование». Ще санкції торкнулися російської державної судноплавної компанії та оператора флоту «Совкомфлот».

Під санкціями опинилися російські нафтові компанії «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз», а також більше двох десятків їхніх дочірніх компаній.