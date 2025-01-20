Імпорт російської сирої нафти до Китаю зріс на 1% у 2024 році до рекордного рівня порівняно з 2023-м, тоді як закупівлі із Саудівської Аравії впали на 9%, пише Reuters із посиланням на дані китайської митниці 20 січня. Обсяги поставок з Росії, включаючи трубопровідні та морські поставки, склали 108,5 млн т, що еквівалентно 2,17 млн ​​барелів на добу.

Ключові факти

Морські постачання з Росії підтримувалися попитом як з боку незалежних нафтопереробних заводів, так і великих державних нафтових компаній, а також розпорядженням уряду про створення запасів.

Саудівська Аравія, найбільший виробник Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), поставила 78,64 млн т, або близько 1,57 млн барелів на добу, що менше показника 2023 року в розмірі 1,72 млн барелів на добу.

Протягом більшої частини 2024 року імпорт Китаєм саудівської сирої нафти обмежувався дедалі більшою часткою дешевшої нафти з Росії та Ірану через більш високі ціни. Ринкова частка Саудівської Аравії відновилася у четвертому кварталі після різкого зниження цін лідером ОПЕК та скорочення постачання з Ірану.

Загальний обсяг імпорту сирої нафти до Китаю минулого року скоротився на 1,9%, що стало першим річним падінням, не рахуючи спаду, спричиненого пандемією, оскільки мляве економічне зростання та піковий попит на паливо знизили закупівлі.

Інфографіка: Reuters

Контекст

10 січня США ввели одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. В очікуванні санкцій відбулося зростання світових цін на нафту до $80 за барель і обвал акцій російських нафтових компаній. Слідом за США Велика Британія ввела санкції проти двох російських нафтових гігантів – «Газпрома нефти» та «Сургутнефтегаза».

За даними Kpler, танкери з російською нафтою не можуть зайти у порти Китаю після запровадження американських санкцій проти тіньового флоту РФ. Судно Huihai Pacific мало прибути до порту Дунцзякоу 15 січня після завантаження майже 770 000 барелів нафти, але зараз стоїть у відкритому морі. Судно Mermar вийшло з Козьміно 5 січня з більш ніж 755 000 барелів нафти і мало зайти в порт Янтай цього тижня, але зараз чекає біля узбережжя. Судно Olia вийшло з російського порту 7 січня з майже 709 000 барелів нафти і також прямувало до Яньтая, але зараз стоїть у Жовтому морі.

Станом на 13 січня щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних місцях, у тому числі біля берегів Китаю та Росії, відколи 10 січня США оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. Близько 10% світового танкерного флоту потрапили під санкції США.