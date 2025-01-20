Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Китай імпортував рекордні 108,5 млн т нафти з Росії в 2024-му 

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Імпорт російської сирої нафти до Китаю зріс на 1% у 2024 році до рекордного рівня порівняно з 2023-м, тоді як закупівлі із Саудівської Аравії впали на 9%, пише Reuters із посиланням на дані китайської митниці 20 січня. Обсяги поставок з Росії, включаючи трубопровідні та морські поставки, склали 108,5 млн т, що еквівалентно 2,17 млн ​​барелів на добу.

Китай є найбільшим у світі покупцем сирої нафти.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Ключові факти

  • Морські постачання з Росії підтримувалися попитом як з боку незалежних нафтопереробних заводів, так і великих державних нафтових компаній, а також розпорядженням уряду про створення запасів.
  • Саудівська Аравія, найбільший виробник Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), поставила 78,64 млн т, або близько 1,57 млн барелів на добу, що менше показника 2023 року в розмірі 1,72 млн барелів на добу.
  • Протягом більшої частини 2024 року імпорт Китаєм саудівської сирої нафти обмежувався дедалі більшою часткою дешевшої нафти з Росії та Ірану через більш високі ціни. Ринкова частка Саудівської Аравії відновилася у четвертому кварталі після різкого зниження цін лідером ОПЕК та скорочення постачання з Ірану.
  • Загальний обсяг імпорту сирої нафти до Китаю минулого року скоротився на 1,9%, що стало першим річним падінням, не рахуючи спаду, спричиненого пандемією, оскільки мляве економічне зростання та піковий попит на паливо знизили закупівлі.
Китай імпортував рекордні 108,5 млн т нафти з Росії в 2024-му&amp;nbsp; /Фото 1

Інфографіка: Reuters

Контекст

10 січня США ввели одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. В очікуванні санкцій відбулося зростання світових цін на нафту до $80 за барель і обвал акцій російських нафтових компаній. Слідом за США Велика Британія ввела санкції проти двох російських нафтових гігантів – «Газпрома нефти» та «Сургутнефтегаза».

За даними Kpler, танкери з російською нафтою не можуть зайти у порти Китаю після запровадження американських санкцій проти тіньового флоту РФ. Судно Huihai Pacific мало прибути до порту Дунцзякоу 15 січня після завантаження майже 770 000 барелів нафти, але зараз стоїть у відкритому морі. Судно Mermar вийшло з Козьміно 5 січня з більш ніж 755 000 барелів нафти і мало зайти в порт Янтай цього тижня, але зараз чекає біля узбережжя. Судно Olia вийшло з російського порту 7 січня з майже 709 000 барелів нафти і також прямувало до Яньтая, але зараз стоїть у Жовтому морі.

Станом на 13 січня щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних місцях, у тому числі біля берегів Китаю та Росії, відколи 10 січня США оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. Близько 10% світового танкерного флоту потрапили під санкції США.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні