Торгова війна. Китай підвищує мита на товари зі США до 125%

Китай з 12 квітня підвищить мита на всі товари США з 84 до 125%, повідомило Міністерство фінансів країни, пише South China Morning Post . Цей крок послідував за рішенням Трампа вкотре підвищити мита для Китаю.

Ключові факти

Міністерство додало, що Китай проігнорує подальші мита США на китайську продукцію.

«З огляду на те, що більше немає можливості прийняття на ринок американських товарів, що експортуються до Китаю, за чинними митами, якщо американська сторона згодом продовжить вводити мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не зверне на це уваги», — йдеться у заяві.

Зазначається, що Китай «рішуче захищатиме свої законні права та інтереси та твердо підтримуватиме багатосторонню торговельну систему та міжнародний економічний порядок».

«Митні заходи США є типовим актом одностороннього залякування та примусу, що є серйозним порушенням правил Світової організації торгівлі і серйозно підриває засновану на правилах багатосторонню торговельну систему та міжнародний економічний порядок, — заявило відомство – Ми закликаємо США негайно виправити свої помилки та скасувати всі односторонні мита, запроваджені щодо Китаю».

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% і відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

9 квітня Трамп вирішив призупинити на 90 днів підвищення мит для низки країн, водночас підвищивши мита на китайські товари до 125%.

10 квітня Європейський Союз вирішив відкласти на 90 днів запровадження контрзаходів у відповідь на мита, введені Трампом.

Згодом Трамп підвищив мита на товари з Пекіна до 125% із попередніх 84%. Однак це додається до 20% мита, пов’язаного з фентанілом, яке Трамп раніше наклав на Китай. Таким чином ставка мит США на китайський імпорт фактично становить 145%.

За оцінкою СОТ, ескалація торгової напруги між США та Китаєм становить значний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі. За попередніми прогнозами, товарообіг між цими двома економіками може скоротитися на 80%. Поділ світової економіки на два блоки може призвести до довгострокового скорочення світового реального ВВП майже на 7%, очікує СОТ.