Китай відмовляється від купівлі літаків Boeing, дізнався Bloomberg. Акції авіавиробника впали

Пекін наказав китайським авіакомпаніям не приймати подальших постачань літаків Boeing Co. в межах торгової війни, під час якої президент США Дональд Трамп ввів мита в розмірі до 145% на китайські товари, пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Акції американського авіавиробника впали на 4,6% на премаркеті після новини про крок Китаю.

Ключові факти

Пекін також попросив китайських перевізників припинити будь-які закупівлі обладнання та деталей для літаків у американських компаній, повідомили джерела.

Наказ було віддано після того, як Китай на минулих вихідних оголосив про введення мит у відповідь у розмірі 125% на американські товари, повідомили джерела. Ці мита самі собою більш ніж подвоїли б вартість літаків і деталей, вироблених у США, що зробило б недоцільним для китайських авіакомпаній приймати літаки Boeing.

За словами джерел, уряд Китаю розглядає способи надання допомоги авіакомпаніям, які орендують літаки Boeing та стикаються з вищими витратами.

Акції американського авіавиробника впали на 4,6% на премаркеті на тлі новин про крок Китаю. Із початку року і до 14 квітня акції Boeing впали на 10%.

Стрімка суперечка між двома найбільшими економіками світу застала Boeing зненацька. Близько 10 літаків Boeing 737 Max готуються увійти до китайських авіапарків, зокрема по два для China Southern Airlines, Air China та Xiamen Airlines, згідно з даними Aviation Flights Group.

Деякі з літаків припарковані біля заводської бази Boeing у Сіетлі, інші знаходяться у центрі в Чжоушані на сході Китаю, згідно з вебсайтом компанії.

За словами деяких джерел, оформлення документів на постачання та оплату деяких із цих літаків могли бути завершені до того, як 12 квітня набули чинності взаємні мита, оголошені Китаєм.

Boeing все ще має численні готові літаки на складі, які спочатку призначалися для китайських авіакомпаній. Американський виробник попередив, що ескалація торгового конфлікту може також пошкодити ланцюжкам поставок, які були серйозно напружені через пандемію і тільки недавно почали показувати ознаки повернення до норми.

Контекст

За прогнозами, Китай забезпечуватиме 20% світового попиту на літаки протягом наступних двох десятиліть, і 2018 року майже чверть продукції Boeing опинилася там. Але американський авіавиробник в останні роки не оголошував про великі замовлення в Китаї через торгову напруженість і проблеми компанії.

Торгові суперечки з адміністраціями Байдена та Трампа також допомогли схилити китайські замовлення у бік європейської Airbus SE. Потім у 2024 році Boeing стикнувся з кризою якості, коли у січні минулого року у польоті вилетіла дверна заглушка.

Протистояння також наголошує, що Китай, як і раніше, залежить від закордонних постачальників пасажирських літаків для задоволення попиту свого населення на авіаперевезення. Хоча Airbus є важливішим постачальником, а китайські перевізники розраховують на вітчизняні літаки Comac C919 для задоволення своїх потреб у вузькофюзеляжних літаках, в авіапарках авіакомпаній, як і раніше, є сотні літаків Boeing, яким потрібне технічне обслуговування, ремонт і заміна.

Китай оголосив 11 квітня, що застосовуватиме мито у розмірі 125% до всіх товарів США з 12 квітня в межах останньої ескалації. Включно з 20%-м збором, оціненим раніше цього року через роль Китаю в торгівлі фентанілом, ставка тарифів США для Китаю тепер становить 145%.