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Мита США для Китаю зросли до 145% – CNBC

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ставка мит США на китайський імпорт тепер фактично становить 145%. Про це 10 квітня пише CNBC з посиланням на представника Білого дому.

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Деталі 

  • Останній указ Трампа підвищив мита на товари з Пекіна до 125% із попередніх 84%. Однак це додається до 20% мита, пов’язаного з фентанілом, яке Трамп раніше наклав на Китай.

Контекст 

9 квітня президент США Дональд Трамп ухвалив рішення підняти мито на китайські товари до 125%, водночас відтермінувавши на 90 днів запровадження мит для країн, які не відреагували на попередні оголошення про підвищення тарифів.  

У відповідь Китай збільшив мито на американські товари до 84%. За даними Міністерства торгівлі, 12 американських організацій додали до списку експортного контролю, а ще шість – до переліку «ненадійних організацій». 

До числа тих, кому заборонили експорт товарів подвійного призначення, увійшли компанії American Photonics і Novotech. Організації зі списку «ненадійних», зокрема Shield AI та Sierra Nevada Corporation, втратили можливість вести імпортно-експортні операції з Китаєм або інвестувати в цю країну.

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