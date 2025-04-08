Китай обещает «бороться до конца» после угроз Трампа о дополнительных пошлинах. Азиатские фондовые рынки возобновляются

Министерство торговли Китая 8 апреля заявило, что примет дополнительные ответные меры, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайские товары, пишет South China Morning Post . Пекин пообещал принять решительные действия по стабилизации рынков.

Ключевые факты

Министерство торговли Китая заявило, что Китай «решительно выступает против» любых шагов по повышению пошлин со стороны США и пообещало «решительно отреагировать», если США это сделают.

«Угроза США повысить тарифы удваивает их ошибки, в который раз обнажая их природу принуждения. Китай решительно отвергает это, – заявило министерство. – Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца».

Тем временем Народный банк Китая заявил, что «при необходимости предоставит дополнительную поддержку для решительной защиты стабильности рынка капитала», поскольку чиновники поспешили сдержать последствия эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китайские рынки выросли во вторник после существенного падения в понедельник. Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 3%, этому способствовал рост котирующихся на этой территории китайских компаний, тогда как материковый CSI 300 увеличился на 0,3%. Индекс акций стартапов ChiNext вырос на 1,68%.

В целом в Азии наблюдается положительная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 5,1%, австралийский ASX Australia – на 1,5%, южнокорейский Kospi – на 0,5%, китайский Shanghai Composite – на 0,9%).

Пекин зафиксировал обменный курс своей валюты, юаня, на уровне 7,20 юаня за доллар – самый низкий показатель с сентября 2023 года – в знак того, что руководство Китая может использовать девальвацию для компенсации тарифов Трампа.

Во время первой администрации Трампа Пекин разрешил своей валюте упасть, чтобы компенсировать влияние тарифов. 8 апреля утром офшорный юань, торгующийся свободно, ослаб, преодолев порог в 7,35 юаня за доллар впервые с февраля, пишет Financial Times.

Контекст

В последние дни тарифные планы Трампа взбудоражили мировые рынки. Индекс S&P 500 потерял более $5 трлн с тех пор, как Трамп шокировал торговых партнеров США общими тарифами и «взаимными» сборами, вызвав предупреждение об ускорении инфляции и замедлении экономического роста или прямой рецессии.

Пекин заявил, что введет пошлину в размере 34% на импорт из США после вступления в силу пошлин США на китайские товары. 7 апреля Трамп пригрозил ввести дополнительный 50-процентный тариф на китайские товары, что, по некоторым оценкам, приведет к увеличению пошлин США на китайский импорт до более чем 120%.