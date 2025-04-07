Пошлины Трампа. Акции самых крупных техкомпаний продолжают падение, Apple приближается к годовому минимуму

Акции «Великолепной семерки» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia и Tesla) продолжили падать 7 апреля, в результате чего их совокупная стоимость снизилась примерно на $2 трлн, поскольку инвесторы озабочены финансовыми последствиями глобальной тарифной войны президента США Дональда Трампа, пишет Reuters .

Ключевые факты

Акции Tesla упали на 7%, до $223, став лидерами по падению среди «Великолепной семерки» – группы высокоэффективных акций технологических компаний, которые на протяжении многих лет поддерживали рост Уолл-стрит, но чья судьба резко ухудшилась за последние несколько месяцев.

С момента пика в конце 2024 года компании в общей сложности потеряли более $6 трлн рыночной стоимости.

Apple, Alphabet и Microsoft торговались около годовых минимумов: акции производителя iPhone упали на 4,8%, а акции других участников «Великолепной семерки» упали на 1,5–4,8%.

На долю этой группы пришлась значительная часть более $5 трлн стоимости, которую индекс S&P 500 потерял за последние две торговые сессии.

Инфографика: Reuters

Контекст

Во время первого срока президентства Трампа Apple добилась освобождения от таможенных пошлин США на китайские товары, однако аналитики не уверены, сможет ли компания добиться освобождения от пошлин на этот раз, несмотря на объявление о $500 млрд инвестиций в США в течение следующих четырех лет.

Что касается Tesla, продажи которой могут снова снизиться в течение года после нелестного отчета о поставках за первый квартал, эксперты считают, что торговое напряжение может подтолкнуть покупателей в Китае к внутренним конкурентам.

2 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых пошлин на импорт. В Розовом саду Белого дома он показал таблицу с тарифами от 10% до 50%, которые начнут действовать 5 и 9 апреля и коснутся большинства стран. Мировые рынки отреагировали падением. Акции американских компаний обрушились. Самые богатые люди США потеряли сотни миллиардов.

7 апреля фьючерсы на американские фондовые индексы снизились, продолжая распродажу уже третью сессию подряд из-за настойчивости Белого дома в агрессивной тарифной политике против основных торговых партнеров, несмотря на рыночную нестабильность.