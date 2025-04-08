Китай обіцяє «боротися до кінця» після погроз Трампа про додаткові мита. Азіатські фондові ринки відновлюються

Міністерство торгівлі Китаю 8 квітня заявило, що застосує додаткові заходи у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп виконає свою погрозу ввести додаткові 50-відсоткові мита на китайські товари, пише South China Morning Post . Пекін пообіцяв вжити рішучих дій для стабілізації ринків.

Ключові факти

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що Китай «рішуче виступає проти» будь-яких кроків щодо підвищення мит з боку США та пообіцяло «рішуче відреагувати», якщо США це зроблять.

«Погроза США підвищити тарифи подвоює їхні помилки, вкотре оголюючи їхню природу примусу. Китай рішуче відкидає це, – заявило міністерство. – Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай боротиметься до кінця».

Тим часом, Народний банк Китаю заявив, що «за потреби надасть додаткову підтримку для рішучого захисту стабільності ринку капіталу», оскільки чиновники поспішили стримати наслідки ескалації торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Китайські ринки зросли у вівторок після суттєвого падіння у понеділок. Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 3%, цьому сприяло зростання китайських компаній, що котируються на цій території, тоді як материковий CSI 300 збільшився на 0,3%. Індекс акцій стартапів ChiNext зріс на 1,68%.

Загалом в Азії спостерігається позитивна динаміка індексів акцій (японський Nikkei 225 зріс на 5,1%, австралійський ASX Australia – на 1,5%, південнокорейський Kospi – на 0,5%, китайський Shanghai Composite – на 0,9%).

Пекін зафіксував обмінний курс своєї валюти, юаня, на рівні 7,20 юаня за долар – найнижчий показник з вересня 2023 року – на знак того, що керівництво Китаю може використати девальвацію для компенсації тарифів Трампа.

Під час першої адміністрації Трампа Пекін дозволив своїй валюті впасти, щоб компенсувати вплив тарифів. 8 квітня вранці офшорний юань, який торгується вільно, ослаб, подолавши поріг у 7,35 юаня за долар вперше з лютого, пише Financial Times.

Контекст

В останні дні тарифні плани Трампа розбурхали світові ринки. Індекс S&P 500 втратив понад $5 трлн з того часу, як Трамп шокував торгових партнерів США загальними тарифами та «взаємними» зборами, викликавши попередження про прискорення інфляції й уповільнення економічного зростання – або пряму рецесію.

Пекін заявив, що запровадить мито у розмірі 34% на імпорт із США після набуття чинності мит США на китайські товари. 7 квітня Трамп пригрозив запровадити додатковий 50-відсотковий тариф на китайські товари, що, за деякими оцінками, призведе до збільшення мит США на китайський імпорт до більш ніж 120%.