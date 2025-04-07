Рецессия, рост цен и причинение ущерба экономическим альянсам. Глава JPMorgan спрогнозировал последствия пошлин Трампа

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что глобальная торговая война рискует спровоцировать рецессию в экономике США и привести к росту цен, одновременно подорвав долгосрочные альянсы страны, пишет Financial Times 7 апреля.

Ключевые факты

В своем ежегодном письме акционерам, опубликованном 7 апреля, Даймон заявил, что тарифы, объявленные на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом, «вероятно, увеличат инфляцию и заставят многих задуматься о большей вероятности рецессии».

«Чем быстрее будет решена эта проблема, тем лучше, поскольку некоторые негативные последствия со временем накапливаются и их будет трудно повернуть назад», – написал Даймон.

Он сказал, что в отношении запланированных пошлин сохраняется много неопределенностей, включая возможные ответные меры со стороны других стран и их влияние на деловую уверенность, инвестиции и потоки капитала.

«Я надеюсь, что после переговоров долгосрочный эффект принесет некоторые положительные выгоды Соединенным Штатам», – добавил Даймон. – Мое самое серьезное беспокойство – как это повлияет на долгосрочные экономические альянсы Америки».

Он сказал, что тарифы, вероятно, приведут к инфляции в США в краткосрочной перспективе, и добавил: «Приведет ли набор тарифов к рецессии, остается под вопросом, но они замедлят рост».

По словам Даймона, экономика США остается устойчивой, несмотря на тревожную обстановку, предприятия выглядят здоровыми, а потребители продолжают тратить деньги.

Контекст

Комментарии Даймона, возглавляющего JPMorgan с 2006 года и являющегося одним из самых влиятельных голосов на Уолл-стрит, отражают растущую обеспокоенность корпоративной Америки относительно потенциального экономического ущерба, который могут нанести тарифы Трампа.

Даймон, который в прошлом называл себя демократом, но чьи взгляды в последние годы разошлись с партийными, уже больше года предупреждает о растущих геополитических рисках. В 2024 г. он сообщил акционерам, что конфликт России с Украиной и насилие на Ближнем Востоке создали риски, невиданные со времен Второй мировой войны.

7 апреля мировые фондовые индексы упали, усилив падение, в результате которого 3 и 4 апреля американские акции потеряли более $5 трлн.

На прошлой неделе несколько инвестиционных банков повысили свои прогнозы по риску рецессии: JP Morgan оценил вероятность рецессии в США и мире в 60%.