Трамп пригрозил Китаю дополнительными 50% пошлинами, если тот не отменит свои тарифы

США введут дополнительные 50% пошлины на китайский импорт, если Пекин не отменит свои 34% пошлины на американский импорт, которые ввели в ответ на недавние американские пошлины. Об этом президент США Дональд Трамп 7 апреля написал в своей соцсети TruthSocial .

Ключевые факты

По словам Трампа, если Китай до завтра, 8 апреля, не упразднит увеличение своих пошлин на 34%, Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы для Китая в размере 50%, начиная с 9 апреля.

«Кроме того, все переговоры с Китаем по поводу запрошеных ими встреч с нами будут прекращены! Переговоры с другими странами, которые также просили о встречах, начнутся немедленно», – написал президент США.

Контекст

После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел 20% пошлины на все товары из Китая; пригрозил введением 25% пошлин на большинство товаров из Канады и Мексики и отложил их введение; ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия; объявил о введении 25% пошлин на импортные автомобили и анонсировал, что 2 апреля обнародовал глобальные взаимные пошлины.

4 апреля Китай объявил, что введет 34-процентную пошлину на импортируемые американские товары в дополнение к существующим пошлинам в ответ на аналогичные действия США по китайскому импорту. Тогда же Трамп подчеркнул, что его экономическая политика никогда не изменится, и раскритиковал Китай за анонсированные пошлины.

7 апреля президент Трамп заявил, что США получают «миллиарды долларов в неделю» от действующих пошлин. «Цены на нефть снизились, процентные ставки снизились (медленная ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания снизились, инфляции нет», – написал он.