Ответ Трампу. Китай вводит 34% пошлины на американские товары

Китай объявил, что введет 34-процентную пошлину на импортируемые американские товары в дополнение к существующим пошлинам в ответ на аналогичные действия США по китайскому импорту, пишет South China Morning Post 4 апреля. Это свидетельствует об очередном витке обострения торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ключевые факты

Министерство торговли заявило в пятницу, что с 10 апреля пошлина будет введена на все импортируемые товары из США.

В рамках ответных мер Пекин ввел экспортный контроль в отношении 16 американских компаний и приостановил право шести связанных с США компаний на экспорт в Китай.

Пекин также объявил о введении контроля за экспортом в США редкоземельных металлов, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий, начиная с 4 апреля.

«Целью осуществления китайским правительством экспортного контроля в отношении соответствующих товаров в соответствии с законом является более эффективная защита национальной безопасности и интересов, а также выполнение международных обязательств, таких как нераспространение», – говорится в заявлении Министерства торговли, цитирует Reuters.

Китай также добавил 11 организаций в список «ненадежных организаций» (в частности, производителей дронов Skydio и Brinc Drones), что позволяет Пекину принимать карательные меры в отношении иностранных организаций и запрещает китайским поставщикам продавать им компоненты.

После этого заявления мировые фондовые рынки в пятницу продолжили падение: фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 2%, а европейский индекс Stoxx 600 – на 4,4%.

Пошлины на китайский экспорт должны вырасти до более чем 60%, после того как президент США объявил о «ответных пошлинах» в размере 34%, которые будут добавлены к существующим пошлинам.

Пекин осудил новые пошлины США как «типичный односторонний шаг устрашения», который «не отвечает правилам международной торговли и наносит серьезный ущерб законным правам и интересам Китая».

Контекст

Президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил о введении новых пошлин на импортные товары. Во время выступления в Розовом саду Белого дома он представил таблицу с перечнем стран и размерами варьируемых тарифов от 10% до 50%. Новые пошлины охватывают почти все страны мира и вступят в силу 5 и 9 апреля.

Рынки сталкиваются с последствиями торговой войны. ЕС и Китай обещали принять меры в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа, Великобритания надеется на крупное торговое соглашение с Вашингтоном – подробнее об этом.

США призвали торговых партнеров США не делать ответных шагов на новый пакет пошлин Трампа. «Я бы не пытался мстить», — сказал министр финансов Скотт Бессент.

Трамп заявил, что готов снизить пошлины, если другие страны смогут предложить что-нибудь «феноменальное». Он также предположил, что может снизить пошлины на китайские товары в обмен на одобрение Пекином продажи TikTok.