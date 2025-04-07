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«США получают миллиарды долларов». Трамп заявил о положительных последствиях введения пошлин

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получают «миллиарды долларов в неделю» от уже действующих пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Также, по его мнению, Федеральный резерв должен снизить процентные ставки.

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Ключевые факты

  • «Цены на нефть снизились, процентные ставки снизились (медленная ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания снизились, инфляции нет», – написал он.
  • Трамп также сказал, что США якобы получают «миллиарды долларов в неделю» от стран из-за уже действующих тарифов.
  • Он отметил, что Китай не принял во внимание его «предупреждение о том, что страны-нарушители не должны принимать ответные меры».
  • Он написал: «Они заработали достаточно за десятилетия, пользуясь преимуществами старых добрых США! Наши прошлые «лидеры» виноваты в том, что позволили этому и другому произойти с нашей страной».
«США получают миллиарды долларов». Трамп заявил о положительных последствиях введения пошлин /Фото 1

Фото: Скрин Truth Social

  • Федеральный резерв находится под давлением, чтобы отреагировать на потрясения на рынках, и трейдеры делают ставку на то, что процентные ставки будут снижены не менее четырех раз в этом году. «Меры приведут к более высокой инфляции и более медленному росту, чем первоначально ожидалось», – предупредил Джером Павелл, глава ФРС 4 апреля.
  • Глобальная торговая война президента Трампа значительно повысила планку для ФРС в плане снижения процентных ставок, поскольку тарифы рискуют усугубить проблему инфляции, а также нанести вред экономическому росту.

Контекст

Президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил о введении новых пошлин на импортные товары. Во время выступления в Розовом саду Белого дома он представил таблицу с перечнем стран и размерами варьирующих тарифов от 10% до 50%. Новые пошлины охватывают почти все страны мира и вступят в силу 5 и 9 апреля.

Рынки сталкиваются с последствиями торговой войны. ЕС обещал принять меры в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа, Великобритания надеется на крупное торговое соглашение с Вашингтоном – подробнее об этом здесь. Китай объявил, что введет 34-процентную пошлину на импортируемые американские товары дополнительно к существующим пошлинам в ответ на аналогичные действия США по китайскому импорту.

3 апреля индекс доллара США упал на 2%, до 102, что стало его наибольшим дневным снижением за более чем два года и самым низким уровнем за последние полгода.

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