«США получают миллиарды долларов». Трамп заявил о положительных последствиях введения пошлин

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получают «миллиарды долларов в неделю» от уже действующих пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Также, по его мнению, Федеральный резерв должен снизить процентные ставки.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ключевые факты
- «Цены на нефть снизились, процентные ставки снизились (медленная ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания снизились, инфляции нет», – написал он.
- Трамп также сказал, что США якобы получают «миллиарды долларов в неделю» от стран из-за уже действующих тарифов.
- Он отметил, что Китай не принял во внимание его «предупреждение о том, что страны-нарушители не должны принимать ответные меры».
- Он написал: «Они заработали достаточно за десятилетия, пользуясь преимуществами старых добрых США! Наши прошлые «лидеры» виноваты в том, что позволили этому и другому произойти с нашей страной».
- Федеральный резерв находится под давлением, чтобы отреагировать на потрясения на рынках, и трейдеры делают ставку на то, что процентные ставки будут снижены не менее четырех раз в этом году. «Меры приведут к более высокой инфляции и более медленному росту, чем первоначально ожидалось», – предупредил Джером Павелл, глава ФРС 4 апреля.
- Глобальная торговая война президента Трампа значительно повысила планку для ФРС в плане снижения процентных ставок, поскольку тарифы рискуют усугубить проблему инфляции, а также нанести вред экономическому росту.
Контекст
Президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил о введении новых пошлин на импортные товары. Во время выступления в Розовом саду Белого дома он представил таблицу с перечнем стран и размерами варьирующих тарифов от 10% до 50%. Новые пошлины охватывают почти все страны мира и вступят в силу 5 и 9 апреля.
Рынки сталкиваются с последствиями торговой войны. ЕС обещал принять меры в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа, Великобритания надеется на крупное торговое соглашение с Вашингтоном – подробнее об этом здесь. Китай объявил, что введет 34-процентную пошлину на импортируемые американские товары дополнительно к существующим пошлинам в ответ на аналогичные действия США по китайскому импорту.
3 апреля индекс доллара США упал на 2%, до 102, что стало его наибольшим дневным снижением за более чем два года и самым низким уровнем за последние полгода.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.