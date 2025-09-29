Китай планирует ввести ограничения для старых танкеров в порту Циндао, одном из ключевых нефтяных терминалов страны, который обрабатывает примерно шестую часть импорта нефти в Китай, пишет Bloomberg .

Подробности

С 1 ноября в порту будут действовать новые правила, которые запретят заход судам возрастом от 31 года, а также танкеры с недействительными сертификатами или измененными данными в Международной морской организации.

Кроме того, в порту провинции Шаньдун вводится система оценки судов по баллам. Она будет учитывать возраст танкера и наличие страховки от экологических рисков. Суда с низким рейтингом могут быть лишены права швартовки.

Эксперты считают, что эти меры направлены против так называемого теневого флота, перевозящего нефть из стран под санкциями, в частности Ирана. Такие суда часто используют устаревшие танкеры и сомнительные методы идентификации, что повышает риск аварий и экологических катастроф.

Контекст

Порт Циндао является важным хабом для иранской нефти. По данным Kpler, с начала года он принимал около 300 000 баррелей иранской сырой нефти в день, хотя официальная статистика не отражает импорт из Ирана с середины 2022 года.

В августе США ввели санкции против оператора Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products в районе Дунцзякоу порта Циндао из-за приема иранской нефти, доставленной уже находящимся под санкциями танкером. Это вызвало беспокойство, что ужесточение санкций может осложнить импорт нефти в Китай.