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Китай отверг требование США прекратить импорт нефти из России

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

После двухдневных торговых переговоров в Стокгольме Министерство иностранных дел Китая отклонило требование США прекратить импорт нефти из Ирана и России, заявив о жестком намерении защищать «суверенитет, безопасность и интересы развития». Об этом пишет The Associated Press 3 августа.

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  • Это заявление стало ответом на угрозу администрации Дональда Трампа ввести пошлину в 100% на китайские товары, если Пекин не выполнит требование, пишет издание. Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя переговоры, заявил, что Китай «очень серьезно относится к своему суверенитету» по закупкам российской нефти, но добавил, что переговоры не зашли в тупик.
  • «Я верю, что у нас есть основа для соглашения», – сказал Бессент в интервью CNBC.
  • Хотя обе стороны демонстрируют оптимизм по поводу возможного торгового компромисса и стремятся избежать новой эскалации таможенного конфликта, вопрос энергоносителей остается ключевым препятствием, говорят аналитики.
  • Для Китая импорт иранской и российской нефти критически важен для энергетической безопасности, ведь, по данным Управления энергетической информации США, 80-90% иранской нефти экспортируется в Китай, а импорт российской нефти в апреле вырос на 20%, достигнув 1,3 млн баррелей в день.
  • Для США эти поставки – инструмент давления на Тегеран и Москву, чтобы ограничить их финансовые возможности, в частности для войны России против Украины и поддержки Ираном боевиков на Ближнем Востоке.
  • Пекин готов к уступкам в вопросах пошлин и технологий, но не отступит в стратегически важной сфере энергоносителей.
  • Эксперты сомневаются, что Трамп применит пошлину в 100%, поскольку это может разрушить прогресс в переговорах и сделать невозможным торговое соглашение с президентом Китая Си Цзиньпином.

Контекст

14 июля Дональд Трамп объявил, что введет пошлины в 100% на страны, продолжающие импортировать российскую нефть, если Россия не подпишет значимое мирное соглашение с Украиной.

Он поддержал предложение сенатора Линдси Грэма о введении пошлины в 500% на Россию, выразив надежду, что этого удастся избежать. Трамп также выразил разочарование действиями президента России Владимира Путина, заявив, что рассчитывал на мирное урегулирование еще два месяца назад. По его словам, США и НАТО одобрили новые поставки оружия Украине, которые будут финансироваться европейскими партнерами.

Трамп также пригрозил Индии дополнительными санкциями из-за ее сотрудничества с Россией в энергетической и военной сферах. Он раскритиковал Индию за высокие торговые барьеры и значительные закупки российского оружия и энергоносителей, которые, по его мнению, ослабляют международные усилия против агрессии Кремля. Кроме базовой пошлины в 25%, США планируют ввести дополнительные штрафы за связи с Россией.

На фоне этого государственные нефтеперерабатывающие компании Индии прекратили импорт российской нефти, а самый большой НПЗ страны закупил миллионы баррелей сырой нефти из США и ОАЭ, чтобы диверсифицировать источники поставок.

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