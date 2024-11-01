«Клуб белого бизнеса». Налоговая запустила сайт, где обнародует список добросовестных плательщиков

Государственная налоговая служба создала сайт – «Территория высокого уровня налогового доверия», где, в частности, обнародуют перечень добросовестных налогоплательщиков. Закон о поддержке добропорядочных налогоплательщиков начинает действовать, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев 1 ноября.

Подробности

Первый перечень налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства будет сформирован по результатам четвертого квартала 2023 года и трех кварталов 2024 года в конце ноября, и уже в начале декабря каждый может проверить включение себя в перечень, отметил Гетманцев.

Уже сейчас на сайте «Территория высокого уровня налогового доверия» плательщики могут узнать, как присоединиться к перечню и какие преимущества можно получить. Впоследствии там появится информация с рассчитанными средними показателями критериев в разрезе регионов, видов экономической деятельности, групп налогоплательщиков и периодов.

Плательщики могут уточнить свои показатели в начале декабря и узнать, войдут ли в список в своем Электронном кабинете, рассказал Гетманцев.

Перечень добросовестных плательщиков и средних значений показателей критериев позволит плательщику сравнить результаты своей деятельности и расчетов с бюджетом со средними значениями этих показателей в целом по Украине.

Предприятия, которые будут включены в список, получат ряд преимуществ в администрировании налогов, сборов и платежей, отметил нардеп. Речь идет о моратории на проведение документальных проверок, кроме некоторых их видов.

Будут сокращены сроки камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения и сроки предоставления индивидуальных налоговых консультаций.

По словам Гетманцева, для таких плательщиков упрощается механизм взаимодействия с налоговой, поскольку для каждого из них будет определен комплайенс-менеджер для повышения качества их обслуживания.

Контекст

24 июля президент Владимир Зеленский подписал закон об особенностях налогового администрирования во время военного положения – так называемый закон о «клубе белого бизнеса».

Закон предусматривает введение перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.

В этот перечень будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты «Дія.Сіty», которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требованиям к уплате налогов, к уровню начисления заработной платы и т.п.).

Налогоплательщики, включенные в указанный перечень, будут получать следующие преимущества: мораторий на документальные проверки, кроме некоторых видов; сокращение сроков камеральной и документальной проверок с целью бюджетного возмещения; сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций; за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности, с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.