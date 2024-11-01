«Клуб білого бізнесу». Податкова запустила сайт, де оприлюднить перелік сумлінних платників

Деталі

Перший перелік платників податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства буде сформовано за результатами четвертого кварталу 2023 року та трьох кварталів 2024 року наприкінці листопада, та вже на початку грудня кожен може перевірити про включення себе до переліку, зазначив Гетманцев.

Вже зараз на сайті «Територія високого рівня податкової довіри» платники можуть дізнатися, як долучитися до переліку та які переваги можна отримати. Згодом там зʼявиться інформація з розрахованими середніми показниками критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів.

Платники можуть уточнити свої показники на початку грудня та дізнатися, чи увійдуть до переліку у своєму Електронному кабінеті, розповів Гетманцев.

Перелік сумлінних платників та середніх значень показників критеріїв надасть можливість платнику порівняти результати своєї діяльності та розрахунків з бюджетом із середніми значеннями цих показників в цілому по України.

Підприємства, які будуть включені до переліку, отримають низку переваг в адмініструванні податків, зборів і платежів, зазначив нардеп. Йдеться про мораторій на проведення документальних перевірок, окрім деяких їх видів.

Будуть скорочені строки камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування та строки надання індивідуальних податкових консультацій.

За словами Гетманцева, для таких платників спрощується механізм взаємодії з податковою, оскільки для кожного з них буде визначено комплаєнс-менеджер для підвищення якості їх обслуговування.

Контекст

24 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості податкового адміністрування під час воєнного стану – так званий закон про «клуб білого бізнесу».

Закон передбачає запровадження переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До цього переліку включатимуть юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, резидентів «Дія.Сіty», які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимогам до рівня сплати податків, вимогам до рівня нарахування заробітної плати тощо).

Платники податків, включені до вказаного переліку, отримуватимуть такі переваги: мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів; скорочення строків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування; скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій; за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема, із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.