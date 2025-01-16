Knauf покупает спецразрешение на добычу гипса в Тернопольской области.

ООО «Кнауф Гипс Скала» победило в аукционе по продаже 20-летнего спецразрешения на добычу гипса месторождения Сковятинское в Тернопольской области, пишет NADRA.INFO со ссылкой на данные площадки UBIZ.ua. Аукцион состоялся 16 января.

Подробности

Торги стартовали со 119,6 млн грн. «Кнауф Гипс Скала» победило со ставкой 121 млн грн.

Единственным конкурентом победителя стало Каменец-Подольское АО «Гипсовик»2, оценившее лот в 120,5 млн грн.

Площадь Сковятинского месторождения – 115 га, запасы (В+С1) составляют 43,9 млн т гипса, которых должно хватить более чем на 84 года, отметило издание.

Контекст

Knauf уже добывает гипс на прилегающем к Сковятинскому Шишковецком месторождении, спецразрешение действительно до 2034 года. В 2021-м площадь Шишковецкого месторождения составляла 41 га, а запасы (В+С1) превышали 11,4 млн т гипса.

ООО «Кнауф Гипс Скала» входит в группу Knauf (управляющие партнеры Александер Кнауф и Манфред Грундке, по данным YouControl). В 2007–2010 годах компания осуществляла геологическое изучение гипса на Сковятинском участке.

Немецкий Knauf – один из крупнейших в мире производителей стройматериалов. Компания представлена ​​в 90 странах и насчитывает более 41 500 сотрудников по всему миру. Компания не публикует свои финрезультаты.

Годовая выручка группы достигла €20 млрд в 2023 году, по словам менеджера Knauf.

Единственный ныне действующий завод группы в Украине расположен в Киеве, его мощность – около 25 млн кв. м гипсокартона и 200 000 т сухих смесей. Около 10% продукции группа экспортирует.

Knauf до конца года планирует запустить второй завод в Украине. Как узнал Forbes, компания не будет строить завод с нуля, а перевезет его из Германии. Почему группа избрала Украину, охваченную войной, вместо самой большой экономики ЕС, читайте в материале Forbes Ukraine.