Knauf покупает спецразрешение на добычу гипса в Тернопольской области.

ООО «Кнауф Гипс Скала» победило в аукционе по продаже 20-летнего спецразрешения на добычу гипса месторождения Сковятинское в Тернопольской области, пишет NADRA.INFO со ссылкой на данные площадки UBIZ.ua. Аукцион состоялся 16 января.
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Подробности
- Торги стартовали со 119,6 млн грн. «Кнауф Гипс Скала» победило со ставкой 121 млн грн.
- Единственным конкурентом победителя стало Каменец-Подольское АО «Гипсовик»2, оценившее лот в 120,5 млн грн.
- Площадь Сковятинского месторождения – 115 га, запасы (В+С1) составляют 43,9 млн т гипса, которых должно хватить более чем на 84 года, отметило издание.
Контекст
Knauf уже добывает гипс на прилегающем к Сковятинскому Шишковецком месторождении, спецразрешение действительно до 2034 года. В 2021-м площадь Шишковецкого месторождения составляла 41 га, а запасы (В+С1) превышали 11,4 млн т гипса.
ООО «Кнауф Гипс Скала» входит в группу Knauf (управляющие партнеры Александер Кнауф и Манфред Грундке, по данным YouControl). В 2007–2010 годах компания осуществляла геологическое изучение гипса на Сковятинском участке.
Немецкий Knauf – один из крупнейших в мире производителей стройматериалов. Компания представлена в 90 странах и насчитывает более 41 500 сотрудников по всему миру. Компания не публикует свои финрезультаты.
Годовая выручка группы достигла €20 млрд в 2023 году, по словам менеджера Knauf.
Единственный ныне действующий завод группы в Украине расположен в Киеве, его мощность – около 25 млн кв. м гипсокартона и 200 000 т сухих смесей. Около 10% продукции группа экспортирует.
Knauf до конца года планирует запустить второй завод в Украине. Как узнал Forbes, компания не будет строить завод с нуля, а перевезет его из Германии. Почему группа избрала Украину, охваченную войной, вместо самой большой экономики ЕС, читайте в материале Forbes Ukraine.
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