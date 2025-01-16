Knauf купує спецдозвіл на видобування гіпсу в Тернопільській області. Запасів вистачить на 84 роки

ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» перемогло в аукціоні з продажу 20-річного спецдозволу на видобування гіпсу родовища Сковʼятинське в Тернопільській області, пише NADRA.INFO з посиланням на дані майданчика UBIZ.ua. Аукціон відбувся 16 січня.

Деталі

Торги стартували з 119,6 млн грн. «Кнауф Гіпс Скала» перемогло зі ставкою 121 млн грн.

Єдиним конкурентом переможця стало Кам’янець-Подільське АТ «Гіпсовик»2, яке оцінило лот у 120,5 млн грн.

Площа Сковʼятинського родовища – 115 га, запаси (В+С1) складають 43,9 млн т гіпсу, яких має вистачити на понад 84 роки, зазначило видання.

Контекст

Knauf уже видобуває гіпс на прилеглому до Сковʼятинського Шишковецькому родовищі, спецдозвіл дійсний до 2034 року. На 2021-й площа Шишковецького родовища складала 41 га, а запаси (В+С1) перевищували 11,4 млн т гіпсу.

ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» належить до групи Knauf (керуючі партнери Александер Кнауф і Манфред Грундке, за даними YouControl). У 2007–2010 роках компанія здійснювала геологічне вивчення гіпсу на Сковʼятинській ділянці.

Німецький Knauf – один із найбільших у світі виробників будматеріалів. Компанія представлена у 90 країнах та має понад 41 500 співробітників по всьому світу. Компанія не публікує свої фінрезультати.

Річний виторг групи сягнув €20 млрд у 2023 році, за словами менеджера Knauf.

Єдиний нині діючий завод групи в Україні розташований у Києві, його потужність – близько 25 млн кв. м гіпсокартону та 200 000 т сухих сумішей. Близько 10% виробів група експортує.

Knauf до кінця року планує запустити в Україні другий завод. Як дізнався Forbes, компанія не будуватиме завод з нуля, а перевезе його з Німеччини. Чому група обрала Україну, охоплену війною, замість найбільшої економіки ЄС, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.