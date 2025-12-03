Австрійський бізнесмен Бернд Бергмайр, колишній власник контрольного пакету акцій компанії MindGeek, до якої належить сайт Pornhub, звернувся до Мінфіну США з наміром придбати міжнародні активи російського нафтового гіганта «Лукойлу», які перебувають під санкціями. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

«Очевидно, що Lukoil International GmbH була б чудовою інвестицією, і кожному пощастило б мати привілей володіти цими активами», – сказав адвокат бізнесмена у коментарі агенції.

Він не уточнив, які саме активи «Лукойлу» зацікавили підприємця та чи вів він переговори з російською компанією безпосередньо або як учасник інвестиційного консорціуму, уточнює видання.

Бернд Бергмайр починав кар’єру в інвестиційному банку Goldman Sachs у 1990-х, пізніше перейшовши до приватних інвестицій. Він був основним власником люксембурзької компанії MindGeek, яка володіла сайтами Pornhub, RedTube і YouPorn, а у 2023 році продала компанію канадській приватній інвестиційній фірмі. У 2021-му The Sunday Times оцінювала його статки приблизно в $1,6 млрд.

Контекст

Lukoil International GmbH, що базується у Відні, володіє нафтопереробними заводами в Європі, частками нафтових родовищ у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці, а також сотнями роздрібних АЗС в усьому світі. Загальна вартість активів, за даними декларацій за 2024 рік, оцінюється в $22 млрд.

«Лукойл» намагається позбутися своїх міжнародних активів після запровадження американських санкцій проти компанії.

Минулого місяця Reuters повідомляв, що Exxon разом із Chevron розглядають можливість придбання частини міжнародного портфеля «Лукойлу». Міністерство фінансів США дозволило потенційним покупцям вести переговори з «Лукойлом» до 13 грудня 2025 року, але будь-яка конкретна угода потребуватиме окремого схвалення.

Exxon Mobil запропонував придбати частку «Лукойлу» в одному з найбільших нафтових родовищ у світі.

Американський мільярдер Тодд Боелі, який придбав футбольний клуб «Челсі» у Романа Абрамовича, доєднався до перегонів за міжнародні активи російського «Лукойлу».