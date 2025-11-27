Американський мільярдер Тодд Боелі, який придбав футбольний клуб «Челсі» у Романа Абрамовича, доєднався до перегонів за міжнародні активи російського «Лукойлу». Для участі в угоді він створив консорціум із неназваним інвестором з ОАЕ, пише The Wall Street Journal.
- Інтереси консорціуму представляє компанія Xtellus Partners, створена у 2018 році менеджерами американського підрозділу VTB Capital після його викупу у російського ВТБ.
- Австрійська «дочка» «Лукойл», на яку оформлений міжнародний бізнес компанії, оцінює активи у близько $22 млрд. До портфеля входять НПЗ в Європі, родовища в Іраку та країнах Центральної Азії, а також мережа автозаправних станцій у США.
- За даними WSJ, активи можуть бути продані як одним пакетом, так і окремими частинами – залежно від умов, які запропонують потенційні покупці.
- Усі претенденти на активи повинні отримати дозвіл Мінфіну США. Xtellus повідомила, що подала заявку на отримання ліцензії від імені консорціуму, однак відповіді ще немає.
- Конкуренція буде жорсткою, зазначає видання. інтерес до активів виявили великі енергетичні корпорації та міжнародні інвестфонди, зокрема американські Exxon Mobil і Chevron, а також державна нафтова компанія ОАЕ ADNOC.
Хто такий Тодд Боелі
Боелі – американський мільярдер, бізнесмен, інвестор і меценат. Він є співзасновником, головою правління та CEO інвестиційної компанії Eldridge Industries, яка базується в Маямі. Компанія керує активами в сферах розваг, спорту, нерухомості, медіа та фінансів.
Боелі зі статками $9,3 млрд – №350 у списку найбагатших людей світу за версією Forbes.
У 2022 році Боелі очолив консорціум BlueCo (разом з Clearlake Capital, Марком Вальтером та Гансйоргом Віссом), який придбав англійський футбольний клуб «Челсі» за $4,25 млрд у Романа Абрамовича, який потрапив під антиросійські санкції. Боелі є головним власником і президентом клубу, а також бере активну участь у його управлінні, включаючи інвестиції в трансфери гравців.
Контекст
23 жовтня президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній. До санкційного списку потрапило понад 30 підрозділів обох корпорацій, включно з нафтовими родовищами, газовими й нафтопереробними заводами по всій Росії.
Після цього «Лукойл» оголосив про продаж своїх закордонних активів.
На початку листопада стало відомо, що Gunvor погоджує з американською владою викуп закордонних активів «Лукойлу».
Однак угода з трейдером Gunvor, співвласником якого був близький до Володимира Путіна бізнесмен Геннадій Тимченко, була заблокована Міністерством фінансів США.
Вашингтон продовжив термін переговорів до 13 грудня та заявив, що схвалить операцію лише за умови повного розриву зв’язків активів із «Лукойлом» і відсутності будь-якої фінансової вигоди для російської компанії.
26 листопада Reuters з посиланням на джерела повідомило, що співзасновник «Лукойлу» Леонід Федун продав свою частку в компанії, вартість якої оцінюється приблизно в $7 млрд.
