Боелі – американський мільярдер, бізнесмен, інвестор і меценат. Він є співзасновником, головою правління та CEO інвестиційної компанії Eldridge Industries, яка базується в Маямі. Компанія керує активами в сферах розваг, спорту, нерухомості, медіа та фінансів.

Боелі зі статками $9,3 млрд – №350 у списку найбагатших людей світу за версією Forbes.

У 2022 році Боелі очолив консорціум BlueCo (разом з Clearlake Capital, Марком Вальтером та Гансйоргом Віссом), який придбав англійський футбольний клуб «Челсі» за $4,25 млрд у Романа Абрамовича, який потрапив під антиросійські санкції. Боелі є головним власником і президентом клубу, а також бере активну участь у його управлінні, включаючи інвестиції в трансфери гравців.