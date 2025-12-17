Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие спецразрешения, выданного ООО «Кварцит-ДМ» на добычу кварцитов на Васильковском месторождении (участок «Балка Лабзунова») в восточной части Днепропетровской области. Об этом сообщает профильное издание Nadra.Info со ссылкой на приказ Госгеонедр №463 от 16 декабря 2025 года.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- Разрешение на добычу кварцитов и вторичных кварцитов приостановили из-за того, что владелец компании, Тимур Миндич, попал под санкции СНБО Украины. НАБУ подозревает его в причастности к коррупции в госкомпании «Энергоатом».
- ООО «Кварцит-ДМ» создано в 1999-м. В 2022 году компания получила 26,3 млн грн дохода, в 2023-м ее доход сократился до 12,6 млн грн, а в 2024 году – до 10,4 млн грн, отмечается в YouControl.
- Тимур Миндич, как и Геннадий Боголюбов, является конечным бенефициарным владельцем в ООО «КВАРЦИТ ДМ», что занимается добычей других полезных ископаемых и разработкой карьеров.
- Записи об обоих бенефициарах ООО «Кварцит-ДМ» появились в реестре в мае 2023-го. Участниками общества являются четыре компании с Маршалловых Островов (ВЕСПАРЕНТО ЛИМИТЕД, ДИОНЕ ТРЕЙДИНГ ЛТД, РЕЛИШ ХОЛДИНГС ЛТД, ХАЙПЕРИОН ХОЛДИНГС ЛТД), а также ЛАСКРЕНСО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД из Сент-Китс и Невис (островное государство в Карибском море).
- Васильковское месторождение кварцитов расположено в Синельниковском районе Днепропетровской области, в 5 км от пгт Васильковка. Карьер добывает кварцит для металлургической промышленности (производство ферросплавов и динасовых изделий), строительства, щебня, смесей и огнеупорных масс.
Контекст
Президент Владимир Зеленский Указом №843/2025 от 13 ноября 2025 года ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против граждан Израиля – бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.
Чем владеет Тимур Миндич, кроме «Квартала 95», читайте в материале Forbes Ukraine.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.