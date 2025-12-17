Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие спецразрешения, выданного ООО «Кварцит-ДМ» на добычу кварцитов на Васильковском месторождении (участок «Балка Лабзунова») в восточной части Днепропетровской области. Об этом сообщает профильное издание Nadra.Info со ссылкой на приказ Госгеонедр №463 от 16 декабря 2025 года.

Детали

Разрешение на добычу кварцитов и вторичных кварцитов приостановили из-за того, что владелец компании, Тимур Миндич, попал под санкции СНБО Украины. НАБУ подозревает его в причастности к коррупции в госкомпании «Энергоатом».

ООО «Кварцит-ДМ» создано в 1999-м. В 2022 году компания получила 26,3 млн грн дохода, в 2023-м ее доход сократился до 12,6 млн грн, а в 2024 году – до 10,4 млн грн, отмечается в YouControl.

Тимур Миндич, как и Геннадий Боголюбов, является конечным бенефициарным владельцем в ООО «КВАРЦИТ ДМ», что занимается добычей других полезных ископаемых и разработкой карьеров.

Записи об обоих бенефициарах ООО «Кварцит-ДМ» появились в реестре в мае 2023-го. Участниками общества являются четыре компании с Маршалловых Островов (ВЕСПАРЕНТО ЛИМИТЕД, ДИОНЕ ТРЕЙДИНГ ЛТД, РЕЛИШ ХОЛДИНГС ЛТД, ХАЙПЕРИОН ХОЛДИНГС ЛТД), а также ЛАСКРЕНСО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД из Сент-Китс и Невис (островное государство в Карибском море).

Васильковское месторождение кварцитов расположено в Синельниковском районе Днепропетровской области, в 5 км от пгт Васильковка. Карьер добывает кварцит для металлургической промышленности (производство ферросплавов и динасовых изделий), строительства, щебня, смесей и огнеупорных масс.

Контекст

Президент Владимир Зеленский Указом №843/2025 от 13 ноября 2025 года ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против граждан Израиля – бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

