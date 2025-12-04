Студия «Квартал 95» зарегистрировала компанию – ООО «Квартал ЮА», которая стала новым юридическим лицом продакшна. Об этом сообщила пресс-служба «Квартала 95» в ответ на запрос «Детектор медиа» . Соответствующие данные также появились в системе YouControl .

Детали

В студии рассказали, что творческий коллектив решил создать новую компанию – ООО «Квартал ЮА».

«В состав ее учредителей входят люди, которые создавали «Квартал 95» с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО «Квартал ЮА», – говорится в сообщении.

Владельцы ООО «Квартал ЮА»: Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%), Александр Пикалов (7%). Размер уставного фонда – 1 млн грн, свидетельствует информация в YouControl.

В дальнейшем студия планирует вести всю производственную деятельность через ООО «Квартал ЮА».

«Санкции, введенные против Тимура Миндича, касаются исключительно физического лица и не связаны с деятельностью «Квартала 95» или производством контента», – подчеркнула студия.

В то же время «Квартал 95» заявляет, что в соответствии с действующим законодательством Украины не может совершать никаких действий по отчуждению или перераспределению доли Миндича в ООО «Квартал 95». Поэтому ООО «Квартал 95» продолжает существовать в соответствии с законодательством Украины, отметила пресс-служба студии.

Контекст

Президент Владимир Зеленский Указом №843/2025 от 13 ноября 2025 года ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против граждан Израиля – бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Тимур Миндич является владельцем на 50% ООО «Квартал 95». Введенные санкции в отношении Миндича не означают автоматического запрета деятельности ООО «Квартал 95». То есть компания может продолжать работать, производить контент, заключать договоры и получать доходы.

Однако доля Миндича становится замороженным активом, и компания не сможет выплачивать ему дивиденды (выполнять другие финансовые обязательства) и проводить операции, которые ведут к фактическому отчуждению или перераспределению его доли.

Относительно доли самого Миндича в «Квартале 95» она фактически парализована в гражданском обороте. Больше об этом читайте здесь.

