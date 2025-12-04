Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Студия «Квартал 95» зарегистрировала новую компанию – без Миндича

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Студия «Квартал 95» зарегистрировала компанию – ООО «Квартал ЮА», которая стала новым юридическим лицом продакшна. Об этом сообщила пресс-служба «Квартала 95» в ответ на запрос «Детектор медиа». Соответствующие данные также появились в системе YouControl.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Детали

  • В студии рассказали, что творческий коллектив решил создать новую компанию – ООО «Квартал ЮА».
  • «В состав ее учредителей входят люди, которые создавали «Квартал 95» с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО «Квартал ЮА», – говорится в сообщении.
  • Владельцы ООО «Квартал ЮА»: Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%), Александр Пикалов (7%). Размер уставного фонда – 1 млн грн, свидетельствует информация в YouControl.
  • В дальнейшем студия планирует вести всю производственную деятельность через ООО «Квартал ЮА».
  • «Санкции, введенные против Тимура Миндича, касаются исключительно физического лица и не связаны с деятельностью «Квартала 95» или производством контента», – подчеркнула студия.
  • В то же время «Квартал 95» заявляет, что в соответствии с действующим законодательством Украины не может совершать никаких действий по отчуждению или перераспределению доли Миндича в ООО «Квартал 95». Поэтому ООО «Квартал 95» продолжает существовать в соответствии с законодательством Украины, отметила пресс-служба студии.

Контекст

Президент Владимир Зеленский Указом №843/2025 от 13 ноября 2025 года ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против граждан Израиля – бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Тимур Миндич является владельцем на 50% ООО «Квартал 95». Введенные санкции в отношении Миндича не означают автоматического запрета деятельности ООО «Квартал 95». То есть компания может продолжать работать, производить контент, заключать договоры и получать доходы.

Однако доля Миндича становится замороженным активом, и компания не сможет выплачивать ему дивиденды (выполнять другие финансовые обязательства) и проводить операции, которые ведут к фактическому отчуждению или перераспределению его доли.

Относительно доли самого Миндича в «Квартале 95» она фактически парализована в гражданском обороте. Больше об этом читайте здесь.

Чем владеет Тимур Миндич, кроме «Квартала 95», читайте в материале Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні