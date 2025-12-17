Державна служба геології та надр України призупинила дію спецдозволу, виданого ТОВ «Кварцит-ДМ» на видобуток кварцитів на Васильківському родовищі (ділянка «Балка Лабзунова») у східній частині Дніпропетровської області. Про це повідомляє профільне видання Nadra.Info із посиланням на наказ Держгеонадр №463 від 16 грудня 2025 року.