Державна служба геології та надр України призупинила дію спецдозволу, виданого ТОВ «Кварцит-ДМ» на видобуток кварцитів на Васильківському родовищі (ділянка «Балка Лабзунова») у східній частині Дніпропетровської області. Про це повідомляє профільне видання Nadra.Info із посиланням на наказ Держгеонадр №463 від 16 грудня 2025 року.
- Дозвіл на видобуток кварцитів і вторинних кварцитів призупинили через те, що власник компанії, Тимур Міндіч, потрапив під санкції РНБО України. НАБУ підозрює його в причетності до корупції в держкомпанії «Енергоатом».
- ТОВ «Кварцит-ДМ» створене у 1999-му. У 2022 році компанія отримала 26,3 млн грн доходу, у 2023-му її дохід скоротився до 12,6 млн грн, а у 2024 році – до 10,4 млн грн, зазначається в YouControl.
- Тімур Міндіч, як і Геннадій Боголюбов, являється кінцевим бенефіціарним власником у ТОВ «КВАРЦИТ ДМ», що займається добування інших корисних копалин та розроблення карʼєрів.
- Записи про обох бенефіціарів ТОВ «Кварцит-ДМ» зʼявилися в реєстрі в травні 2023-го. Учасниками товариства є чотири компанії з Маршалових Островів (ВЕСПАРЕНТО ЛІМІТЕД, ДІОНЕ ТРЕЙДІНГ ЛТД, РЕЛІШ ХОЛДІНГС ЛТД, ХАЙПЕРІОН ХОЛДІНГС ЛТД), а також ЛАСКРЕНСО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД із Сент-Кітс і Невіс (острівна держава в Карибському морі).
- Васильківське родовище кварцитів розташоване в Синельниківському районі Дніпропетровської області, за 5 км від смт Васильківка. Кар’єр видобуває кварцит для металургійної промисловості (виробництво феросплавів і динасових виробів), будівництва, щебню, сумішей та вогнетривких мас.
Контекст
Президент Володимир Зеленський Указом №843/2025 від 13 листопада 2025 року ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти громадян Ізраїлю – бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.
Чим володіє Тимур Міндіч, крім «Кварталу 95», читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
