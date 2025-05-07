Компания A Development завершает строительство двух ТРЦ в Киеве. Открытие – в 2026 году

В 2026 году киевский девелопер A Development откроет в Киеве два торговых комплекса – ТРЦ White Lines и пассаж в A-Station. Об этом рассказал основатель компании Алексей Баранов в интервью Forbes Ukraine .

Ключевые факты

ТРЦ White Lines расположен у одноименного ЖК возле станции метро «Голосеевская». Площадь ТРЦ – 28 000 кв. м, заполненность – 60%, сообщил Баранов. Поиском арендаторов занимаются компания UTG и собственная команда девелопера.

ТРЦ White Lines будет открыт в начале 2026 года.

Пассаж в A-Station возле метро «Арсенальная» откроют в первом квартале 2026 года. Это многофункциональный комплекс с премиальным супермаркетом Le Silpo на 1000 кв. м, пассажем на 6000 кв. м с магазинами и кафе, крыша будет с террасами с ресторанами. Четыре этажа комплекса займут офисы на 9000 кв. м.

Соинвестором пассажа выступила группа Fozzy Group Владимира Костельмана, сообщил Баранов.

Пассаж будет соединен со зданием бывшей комендатуры, которое A Development реконструировал и превратил в комплекс с ресторанами, фитнес-центром, коворкингом.

Контекст

Совокупная площадь торговых центров в Киеве – около 2,5 млн кв. м на январь 2025 года, по данным UTG. За прошлый год в Киеве не были открыты новые ТРЦ.

В 2024 году средняя вакантность столичных торговых центров составила 13,1%, по данным UTG.

Типичные ставки аренды в торговых центрах постепенно приближаются к довоенным показателям, сообщили в UTG. В декабре 2024 года фиксированные арендные ставки за 1 кв. м без учета процентов от товарооборота, НДС и эксплуатационных платежей в торговых центрах столицы составляли: для киосков площадью 1–10 кв. м – $70–250; для ресторанов и кафе – $1–15; для ДРЦ – $1–6; для кинотеатров – от $1–4; для универмагов одежды площадью 600–1500 кв. м – $1–18; для галереи моды площадью 100–200 кв. м – $1–32; для супермаркетов электроники – $1–8 и для продуктовых супермаркетов – $1–15.

Среднесуточная посещаемость торговых центров Киева на январь 2025 года составила 383 человека на 1000 кв. м арендной площади, по подсчетам компании UTG. В начале 2024-го торговые центры посещали в среднем 367 человек на 1000 кв. м в сутки.