Компанія A Development завершує зведення двох ТРЦ у Києві. Відкриття – у 2026 році 

У 2026 році київський девелопер A Development відкриє у Києві два торгові комплекси – ТРЦ White Lines і пасаж в A-Station. Про це розповів засновник компанії Олексій Баранов в інтервʼю Forbes Ukraine .

Ключові факти

ТРЦ White Lines розташований біля однойменного ЖК біля станції метро «Голосіївська». Площа ТРЦ – 28 000 кв. м, заповнюваність – 60%, повідомив Баранов. Пошуком орендарів займаються компанія UTG і власна команда девелопера.

ТРЦ White Lines відкриють на початку 2026 року.

Пасаж в A-Station поряд із метро «Арсенальна» відкриють у першому кварталі 2026 року. Це багатофункціональний комплекс із преміальним супермаркетом Le Silpo на 1000 кв. м, пасажем на 6000 кв. м із магазинами та кавʼярнями, дах буде з терасами з ресторанами. Чотири поверхи комплексу займуть офіси на 9000 кв. м.

Співінвестором пасажу виступила група Fozzy Group Володимира Костельмана, повідомив Баранов.

Пасаж буде зʼєднаний із будівлею колишньої комендатури, яку A Development реконструював і перетворив на комплекс із ресторанами, фітнес-центром, коворкінгом.

Контекст

Сукупна площа торгових центрів у Києві – майже 2,5 млн кв. м на січень 2025 року, за даними UTG. За минулий рік у Києві не було відкрито нових ТРЦ.

У 2024 році середня вакантність столичних торгових центрів становила 13,1%, за даними UTG.

Типові ставки оренди у торгових центрах поступово наближаються до довоєнних показників, повідомили в UTG. У грудні 2024 року фіксовані орендні ставки за 1 кв. м без урахування відсотків від товарообігу, ПДВ та експлуатаційних платежів у торгових центрах столиці становили: для кіосків площею 1–10 кв. м – $70–250; для ресторанів та кафе – $1–15; для ДРЦ – $1–6; для кінотеатрів – від $1–4; для універмагів одягу площею 600–1500 кв. м – $1–18; для галереї моди площею 100–200 кв. м – $1–32; для супермаркетів електроніки – $1–8 та для продуктових супермаркетів – $1–15.

Середньодобова відвідуваність торгових центрів Києва на січень 2025 року склала 383 особи на 1000 кв. м орендної площі, за підрахунками компанії UTG. На початку 2024-го торговельні центри відвідували у середньому 367 людей на 1000 кв. м на добу.