«Конфликт не должен повториться через несколько лет». Вэнс сказал Зеленскому, что США стремятся достичь продолжительного мира в Украине

США стремятся добиться длительного урегулирования в войне РФ против Украины. Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи с украинской делегацией в Мюнхене 14 февраля, пишет ЕП .

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Вэнс отметил, что обсудил с украинской делегацией ряд важных вопросов и подчеркнул, что главной целью администрации Дональда Трампа является завершение войны.

«Мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь крепкого, продолжительного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через несколько лет», – подчеркнул вице-президент США.

Диалог между Киевом и Вашингтоном будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы, отметил Вэнс.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку и подчеркнул необходимость реальных гарантий безопасности. Он заявил, что Украина готова к дальнейшим переговорам и пригласил спецпредставителя Трампа Кита Келлога посетить Украину.

Делегации Украины и США на полях Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля 2025 года. Фото: Getty Images

Контекст

Министр обороны США Пит Хегсет и президент Дональд Трамп исключили членство Украины в НАТО. По словам Хегсета, гарантии безопасности Украине должна обеспечить Европа.

Администрация Трампа очень обеспокоена европейской безопасностью, заявил вице-президент США. В то же время он подчеркнул, что Белый дом «верит, что мы можем прийти к разумному урегулированию между Россией и Украиной». Главное из выступления вице-президента США Вэнса в Мюнхене – здесь.